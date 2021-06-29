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Ученые из США выявили альтернативный путь заражения коронавирусом

Ведомости

Ученые из медицинской школы Вашингтонского университета в США обнаружили, что мутация в белке шипа коронавируса приводит к использованию альтернативного пути проникновения вируса в клетку организма, говорится на сайте школы.

Исследователи пояснили, что обычно коронавирус попадает в клетку, атакуя белок ACE2. После мутации белка шипа в позиции 484 коронавирус стал использовать другой путь проникновения в клетку. В ходе лабораторных исследований ученые пока не выяснили, какой белок использует коронавирус для заражения клетки и использует ли вирус такой путь в реальных условиях. Альтернативный путь проникновения в клетку организма дает возможность коронавирусу уклоняться от антител и вакцин от коронавируса, однако исследователи не нашли доказательств этого, говорится в исследовании.

Большинство ученых, по данным исследования, работают с клетками почек приматов, однако в новом исследовании использованы клетки легких человека, в том числе раковые, у которых нет ACE2, они оказались восприимчивыми к мутировавшему вирусу, выращенному в лаборатории.

Ученые также провели исследование антител и сывороток крови, полученных от людей после вакцинации или выздоровления от инфекции. Исследование показало, что в целом антитела и сыворотки крови были эффективны против коронавируса с мутацией.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных