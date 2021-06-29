Ученые из США выявили альтернативный путь заражения коронавирусом
Ученые из медицинской школы Вашингтонского университета в США обнаружили, что мутация в белке шипа коронавируса приводит к использованию альтернативного пути проникновения вируса в клетку организма, говорится на сайте школы.
Исследователи пояснили, что обычно коронавирус попадает в клетку, атакуя белок ACE2. После мутации белка шипа в позиции 484 коронавирус стал использовать другой путь проникновения в клетку. В ходе лабораторных исследований ученые пока не выяснили, какой белок использует коронавирус для заражения клетки и использует ли вирус такой путь в реальных условиях. Альтернативный путь проникновения в клетку организма дает возможность коронавирусу уклоняться от антител и вакцин от коронавируса, однако исследователи не нашли доказательств этого, говорится в исследовании.
Большинство ученых, по данным исследования, работают с клетками почек приматов, однако в новом исследовании использованы клетки легких человека, в том числе раковые, у которых нет ACE2, они оказались восприимчивыми к мутировавшему вирусу, выращенному в лаборатории.
Ученые также провели исследование антител и сывороток крови, полученных от людей после вакцинации или выздоровления от инфекции. Исследование показало, что в целом антитела и сыворотки крови были эффективны против коронавируса с мутацией.