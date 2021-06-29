Ученые из США выявили альтернативный путь заражения коронавирусом

Исследователи пояснили, что обычно коронавирус попадает в клетку, атакуя белок ACE2. После мутации белка шипа в позиции 484 коронавирус стал использовать другой путь проникновения в клетку. В ходе лабораторных исследований ученые пока не выяснили, какой белок использует коронавирус для заражения клетки и использует ли вирус такой путь в реальных условиях. Альтернативный путь проникновения в клетку организма дает возможность коронавирусу уклоняться от антител и вакцин от коронавируса, однако исследователи не нашли доказательств этого, говорится в исследовании.