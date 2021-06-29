Беглов заявил о прохождении повторной вакцинации от коронавируса

В городе продолжается массовая вакцинация. В будние дни в среднем прививается от 12 до 14 тыс. человек. По данным на 28 июня, первым компонентом вакцинированы более 858 тыс. жителей, из них свыше 696 тыс. завершили цикл вакцинации. До 15 августа доля сотрудников с антителами к коронавирусу в госорганах долна достигнуть 65%. В настоящее время они есть у 48%, рассказали в пресс-службе.