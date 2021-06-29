Беглов заявил о прохождении повторной вакцинации от коронавируса
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сделал повторную прививку от коронавируса, сообщила пресс-служба администрации города.
«Губернатор Александр Беглов прошел ревакцинацию от COVID-19», – говорится в сообщении. Беглов напомнил, что врачи рекомендуют вакцинироваться повторно в связи с появлением новых штаммов коронавируса. Отказываясь от прививки, человек подвергает опасности не только себя и своих близких, но и создает дополнительную нагрузку на систему здравоохранения, отметил он.
В городе продолжается массовая вакцинация. В будние дни в среднем прививается от 12 до 14 тыс. человек. По данным на 28 июня, первым компонентом вакцинированы более 858 тыс. жителей, из них свыше 696 тыс. завершили цикл вакцинации. До 15 августа доля сотрудников с антителами к коронавирусу в госорганах долна достигнуть 65%. В настоящее время они есть у 48%, рассказали в пресс-службе.
Ранее о введении обязательной вакцинации от коронавируса для работников ряда сфер, включая бюджетников, объявили в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и в других регионах. В России зарегистрировано четыре вакцины от коронавируса: «Спутник V», «Эпиваккорона», «Ковивак» и «Спутник лайт».