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Минздрав назвал регионы-лидеры по вакцинации от коронавируса

Ведомости

Регионами-лидерами по вакцинации в России являются Белгородская, Московская и Тюменская области, Москва и Чеченская республика, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19, передает пресс-служба правительства.

«С 16 июня мы наблюдаем значительное увеличение удельного темпа вакцинации. Особенно это касается Башкортостана, Московской области, Москвы. Регионами-лидерами являются Чеченская Республика, Московская область, Белгородская область, Москва, Тюменская область и ряд других», – сказал Мурашко. По его словам, первым компонентом вакцинированы более 23 млн россиян, из них более 40% составляют люди старшей возрастной группы. По регионам распределены 32 млн комплектов доз вакцины, поставки происходят ежедневно.

Министр также рассказал, что Минздрав утвердил методические рекомендации по вакцинации ранее привитых или переболевших COVID-19 россиян. Вакцинация для них будет возможна спустя шесть месяцев после первичной иммунизации или перенесенного заболевания. После достижения в стране коллективного иммунитета вакцинация может проводиться раз в год.

Массовая вакцинация началась в России в январе. В связи с ростом заболеваемости коронавирусом некоторые регионы объявили об обязательной вакцинации работников ряда отраслей. На сегодняшний день в России зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса. «Спутник V», разработанная Центром им. Гамалеи, была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. «Эпиваккорона» – в октябре 2020 г., «Ковивак» – в феврале 2021 г. Также 6 мая в стране зарегистрировали первую однокомпонентную вакцину «Спутник лайт».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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