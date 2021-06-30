Россия вошла в топ-10 стран по затратам на исследования

При этом по численности персонала, занятого в исследованиях и разработках (в эквиваленте полной занятости), Россия занимает 4-е место. Однако здесь на одного исследователя приходится в 3,5 раза меньше затрат, чем в США, и втрое — чем в Германии. По этому показателю Россия занимает лишь 44-е место.