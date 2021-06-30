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Россия вошла в топ-10 стран по затратам на исследования

Ведомости

Россия занимает девятое место в мире по объему внутренних затрат на исследования и разработки, сообщает Институт статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ.

«По объему внутренних затрат на исследования и разработки (ИР) в расчете по паритету покупательной способности национальных валют наша страна занимает девятое место в мире ($44,5 млрд), — говорится в сообщении. Пятерку лидеров с заметным отрывом от других стран составляют США ($657,5 млрд), Китай ($525,7 млрд), Япония ($173,3 млрд), Германия ($147,5 млрд) и Республика Корея ($102,5 млрд).

С точки зрения приоритетности сферы исследований и разработки в структуре экономики, т. е. по удельному весу затрат на науку в валовом внутреннем продукте (ВВП), Россия (1,04%) занимает лишь 37-е место. Топ-5 по этому показателю занимают: Израиль — 4,9%, Республика Корея — 4,6%, Тайвань — 3,5%, Швеция — 3,4%, Япония — 3,2%. США и Китай, лидирующие по затратам на отрасль, располагаются на 9-й и 14-й позициях (3,1 и 2,2%).

При этом по численности персонала, занятого в исследованиях и разработках (в эквиваленте полной занятости), Россия занимает 4-е место. Однако здесь на одного исследователя приходится в 3,5 раза меньше затрат, чем в США, и втрое — чем в Германии. По этому показателю Россия занимает лишь 44-е место.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных