В АТОР оценили изменение правил приема туристов в Краснодарском крае
Решение администрации Краснодарского края о смягчении правил заселения туристов в отели региона недостаточно, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на исполнительного директора Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майю Ломидзе.
Согласно решению властей, с 1 августа заселяться в отели смогут не только привитые, но и переболевшие коронавирусом граждане.
«Власти Краснодарского края пошли навстречу Роспотребнадзору. Это, конечно, хорошо, но этого недостаточно. Есть много россиян, которые не переболели коронавирусом и которым был достаточен отрицательный ПЦР-тест», — сказала Ломидзе.
О необходимости разрешить заселяться в отели на курортах Краснодарского края не только привившимся от коронавируса, но и переболевшим, ранее заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. 28 июня Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила о падении продаж туров на курорты Краснодарского края в два-три раза. При этом Ломидзе 25 июня заявила, что россияне аннулировали более 70% забронированных на август туров в Краснодарский край после введения ограничений для туристов.