В Великобритании выявили рекордное с января число случаев коронавируса
В Великобритании 30 июня выявили 26 068 случаев заражения коронавирусом, сообщает Минздрав страны. Последний раз более 25 тыс. случаев в королевстве фиксировали 27 января. Тогда было зарегистрировано 25 308 случаев.
Таким образом, с начала пандемии в стране заразились 4 800 907 человек. Вакцинировано первой дозой 44 719 762 жителей Великобритании, полностью привито 32 872 450 или 62,4% взрослого населения, что экспертами считается нижним порогом для достижения популяционного иммунитета.
Ранее, 25 июня, в Великобритании выявили первые случаи заражения лямбда-штаммом коронавируса. Лямбда-штамм вируса был ранее выявлен в Южной Америке, в том числе в Чили, Перу, Эквадоре и Аргентине. По мнению экспертов, у этого варианта коронавируса есть множественные мутации в белке шипа, которые могут влиять на заразность вируса. В то же время резкий рост числа новых случаев относится к «индийскому» штамму, или дельте.
По данным университета Джонса Хопкинса, Великобритания занимает седьмое место в мире по заболеваемости коронавирусом.