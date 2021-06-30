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В Великобритании выявили рекордное с января число случаев коронавируса

Ведомости

В Великобритании 30 июня выявили 26 068 случаев заражения коронавирусом, сообщает Минздрав страны. Последний раз более 25 тыс. случаев в королевстве фиксировали 27 января. Тогда было зарегистрировано 25 308 случаев.

Таким образом, с начала пандемии в стране заразились 4 800 907 человек. Вакцинировано первой дозой 44 719 762 жителей Великобритании, полностью привито 32 872 450 или 62,4% взрослого населения, что экспертами считается нижним порогом для достижения популяционного иммунитета.

Ранее, 25 июня, в Великобритании выявили первые случаи заражения лямбда-штаммом коронавируса. Лямбда-штамм вируса был ранее выявлен в Южной Америке, в том числе в Чили, Перу, Эквадоре и Аргентине. По мнению экспертов, у этого варианта коронавируса есть множественные мутации в белке шипа, которые могут влиять на заразность вируса. В то же время резкий рост числа новых случаев относится к «индийскому» штамму, или дельте.

По данным университета Джонса Хопкинса, Великобритания занимает седьмое место в мире по заболеваемости коронавирусом.

Ранее по теме: В Великобритании выявили случаи заражения лямбда-штаммом коронавируса
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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных