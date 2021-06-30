Экс-министр обороны США Дональд Рамсфелд умер в возрасте 88 лет
Бывший министр обороны США Дональд Рамсфелд умер в возрасте 88 лет, указано в сообщении его семьи на его официальной странице в Twitter.
A statement from the family of Donald Rumsfeld: pic.twitter.com/AlKYxVvqgF— Donald Rumsfeld (@RumsfeldOffice) June 30, 2021
«С глубокой скорбью мы делимся новостью о смерти Дональда Рамсфелда, американского политического деятеля, преданного мужа, отца, дедушки и прадедушки. В 88 лет он был окружен семьей в своем любимом [городе] Таос, [штат] Нью-Мексико», — указано в сообщении. Причина смерти в заявлении семьи политика не уточняется.
Политическая карьера Рамсфельда длилась несколько десятилетий, она служил под четырьмя президентами, занимал должности конгрессмена и главы аппарата Белого дома, так же он смог построить успешную карьеру в частном секторе.
Как отмечает Fox News, наиболее резонансным и запоминающимся периодом его карьеры стал его второй срок на должности главы Пентагона в период с 2001 по 2006 год, когда началась военная кампания США в Ираке и Афганистане.