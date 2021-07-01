Песков заявил о необходимости жестких ограничительных мер из-за пандемии
Жесткие ограничительные меры необходимы в России из-за очередной волны коронавируса, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Очередная вспышка коронавируса, очередная вспышка пандемии в Москве и в Российской Федерации в целом диктует необходимость жестких мер, потому что жизнь и здоровье россиян — это абсолютный приоритет», — сказал Песков (цитата по ТАСС).
Власти Москвы ввели с 28 июня обязательные QR-коды для посещения кафе и ресторанов. Получить код могут люди, которые сделали прививку от коронавируса, переболели меньше полугода назад или получили отрицательный ПЦР-тест. Массовая вакцинация началась в России в январе. В связи с ростом заболеваемости коронавирусом некоторые регионы объявили об обязательной вакцинации работников ряда отраслей.