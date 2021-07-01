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Песков заявил о необходимости жестких ограничительных мер из-за пандемии

Ведомости

Жесткие ограничительные меры необходимы в России из-за очередной волны коронавируса, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Очередная вспышка коронавируса, очередная вспышка пандемии в Москве и в Российской Федерации в целом диктует необходимость жестких мер, потому что жизнь и здоровье россиян — это абсолютный приоритет», — сказал Песков (цитата по ТАСС).

Власти Москвы ввели с 28 июня обязательные QR-коды для посещения кафе и ресторанов. Получить код могут люди, которые сделали прививку от коронавируса, переболели меньше полугода назад или получили отрицательный ПЦР-тест. Массовая вакцинация началась в России в январе. В связи с ростом заболеваемости коронавирусом некоторые регионы объявили об обязательной вакцинации работников ряда отраслей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных