Власти Москвы назвали индийский штамм основной причиной вспышки заболеваемости

По официальным данным, коронавирусом переболели 10% жителей Москвы, рассказала Ракова. «Если еще учитывать всех, кто болеет бессимптомно либо не обращался к врачу, то эту цифру надо множить смело на три и четыре», — сообщила она. Москвичи составляют около 25% от общего числа переболевших в России.