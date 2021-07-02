Власти Москвы назвали индийский штамм основной причиной вспышки заболеваемости
Основная причина вспышки заболеваемости COVID-19 в Москве – индийский штамм вируса, сообщил ТАСС со ссылкой на заммэра города Анастасию Ракову.
«С июня месяца мы все становимся свидетелями, что мы наблюдаем еще одну резкую вспышку заболеваемости коронавирусом в Москве. Конечно, ее причина — комплекс причин различных. Но основной, доминирующей является новый штамм вируса — индийский штамм», — отметила Ракова.
По официальным данным, коронавирусом переболели 10% жителей Москвы, рассказала Ракова. «Если еще учитывать всех, кто болеет бессимптомно либо не обращался к врачу, то эту цифру надо множить смело на три и четыре», — сообщила она. Москвичи составляют около 25% от общего числа переболевших в России.
Штамм «дельта», так называемый «индийский» штамм коронавируса, был обнаружен в Индии в октябре прошлого года. Директор научного центра Гамалеи Александр Гинцбург говорил, что этот вариант вируса и его мутации опасны, так как при проникновении в организм они становятся устойчивыми к антителам.
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что именно «индийский» штамм был выявлен у 89,3% заразившихся коронавирусом в российской столице. С ним же власти связывают резкий рост заболеваемости COVID-19 в стране.