ВШЭ возглавил ректор ДВФУ Никита Анисимов

Никите Анисимову 43 года. Он поступил на механико-математический факультет МГУ в 15 лет и окончил его в 1998 г. В 2001 г. он получил степень кандидата физико-математических наук. Большая часть его карьеры связана именно с МГУ. Анисимов работал в университете на разных должностях — ведущий специалист, начальник отдела, заместитель проректора, заместитель председателя центральной приемной комиссии, директор Института переподготовки и повышения квалификации. С 2011 по 2013 г. Анисимов был проректором МГУ, в частности, с 2013 г. он был проректором по учебной работе, первым проректором, а также исполняющим обязанности ректора в Университете машиностроения (МАМИ, сейчас слит с МГУП им. Федорова в Московский политехнический университет). В 2016 г. Анисимов возглавил Дальневосточный федеральный университет.