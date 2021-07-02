ВШЭ возглавил ректор ДВФУ Никита Анисимов

ВШЭ возглавил ректор ДВФУ Никита АнисимовОн назначен на должность врио ректора университета спустя день после ухода Кузьминова
Временно исполняющим обязанности ректора Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ) стал действующий ректор Дальневосточного федерального университета Никита Анисимов, заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков. Об этом было объявлено сегодня на заседании ученого совета университета.
«С сегодняшнего дня исполняющим обязанности ректора Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» назначен Никита Юрьевич Анисимов», — сказал Фальков. Министр отметил, что Анисимов имеет «уникальный опыт работы» на руководящих должностях в МГУ и «отраслевом вузе» (имеется в виду нынешний московский политех).
«Он знает, что такое разного рода процессы сложные, связанные с реорганизацией вузов, и, наконец, большой опыт — пять лет это достаточный опыт, чтобы оценить по достоинству, — в должности ректора Дальневосточного федерального университета», — объяснил Фальков выбор кандидатуры Анисимова.
Никите Анисимову 43 года. Он поступил на механико-математический факультет МГУ в 15 лет и окончил его в 1998 г. В 2001 г. он получил степень кандидата физико-математических наук. Большая часть его карьеры связана именно с МГУ. Анисимов работал в университете на разных должностях — ведущий специалист, начальник отдела, заместитель проректора, заместитель председателя центральной приемной комиссии, директор Института переподготовки и повышения квалификации. С 2011 по 2013 г. Анисимов был проректором МГУ, в частности, с 2013 г. он был проректором по учебной работе, первым проректором, а также исполняющим обязанности ректора в Университете машиностроения (МАМИ, сейчас слит с МГУП им. Федорова в Московский политехнический университет). В 2016 г. Анисимов возглавил Дальневосточный федеральный университет.
Накануне пост ректора ВШЭ покинул Ярослав Кузьминов, непрерывно возглавлявший вуз в течение 29 лет с момента его основания в 1992 г. Кузьминов был одним из немногих «долгожителей» среди руководителей федеральных вузов — с 1992 г. занимает свой пост также действующий ректор МГУ Виктор Садовничий. Вместо этого Кузьминов стал научным руководителем учебного заведения. В официальном обращении он объяснил свой уход тем, что никогда не любил административную работу и делал ее по соображениям долга и ответственности перед университетом, а теперь хочет заняться наукой.
Кроме того, Кузьминов попросил прощения у бывших и нынешних коллег за ряд принятых решений, когда «приходилось расставаться с людьми, ломать структуры». Кузьминов, однако, подчеркнул, что все его действия были в интересах университета. Сегодня, через день после увольнения с поста ректора, Кузьминова наградили орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.
Сейчас в ВШЭ работают около 7000 преподавателей и учатся более 45 000 студентов. Вуз входит в топ-100 мировых вузов по нескольким предметным рейтингам.