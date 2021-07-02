Путин наградил бывшего ректора ВШЭ орденом «За заслуги перед Отечеством»

Кузьминов в 1979 г. окончил экономический факультет МГУ и десять лет преподавал там же на кафедре истории народного хозяйства и экономических учений. В 1985 г. защитил кандидатскую диссертацию «Основное отношение первобытнообщинного способа производства». В 1989—1993 гг. Кузьминов был старшим научным сотрудником, заведующим сектором историко-экономических исследований Института экономики АН СССР. В ноябре 1992 г. он возглавил основанную в том же году ВШЭ.