Путин наградил бывшего ректора ВШЭ орденом «За заслуги перед Отечеством»
Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении покинувшего пост ректора Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярослава Кузьминова орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени, сообщается на сайте Кремля.
«Президент своим указом наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени Ярослава Кузьминова – ректора федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»», — говорится в сообщении.
Кузьминов, возглавлявший ВШЭ почти 30 лет, покинул пост и стал научным руководителем университета вместо Евгения Ясина.
Кузьминов в 1979 г. окончил экономический факультет МГУ и десять лет преподавал там же на кафедре истории народного хозяйства и экономических учений. В 1985 г. защитил кандидатскую диссертацию «Основное отношение первобытнообщинного способа производства». В 1989—1993 гг. Кузьминов был старшим научным сотрудником, заведующим сектором историко-экономических исследований Института экономики АН СССР. В ноябре 1992 г. он возглавил основанную в том же году ВШЭ.