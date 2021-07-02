Грузовой Boeing 737 упал в океан у Гавайских островов

«Пилоты сообщили о неисправности двигателя и пытались вернуться в Гонолулу, когда им пришлось посадить самолет на воду», — цитирует телеканал заявление FAA. Там добавили, что, по предварительной информации, Береговая охрана США спасла обоих членов экипажа. Их состояние не уточняется.