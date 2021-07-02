На станции подъема воды в Ижевске произошел выброс хлора
Спасатели МЧС ликвидируют последствия аварии, произошедшей в Ижевске на станции подъема воды, где был зафиксирован выброс хлора, сообщается на сайте в ГУ МЧС по Удмуртии.
«Проводятся работы по ликвидации аварии, выставлены водяные завесы. Проводятся замеры предельно допустимых концентраций опасных веществ», — говорится в сообщении.
По предварительной информации, пострадавших нет. При этом ведомство информирует жителей о признаках отравления хлором и о том, как оказать доврачебную помощь.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на «Ижводоканал», система подачи воды потребителям в Ижевске работает, несмотря на выброс хлора.