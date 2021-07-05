Минпромторг поддержал обязательную вакцинацию в промышленности
Минпромторг выступает за обязательную вакцинацию от коронавируса сотрудников промышленности, прививку сделали около четверти работников отраслей, которые курирует министерство. Об этом в интервью ТАСС сообщил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.
«Конечно же, да. Потому что от этого зависит эффективность работы тех отраслей, за которые мы как министерство отвечаем», — ответил Мантуров на вопрос, поддерживает ли Минпромторг обязательную вакцинацию в промышленности.
У министерства есть данные о вакцинации от коронавируса по части предприятий в 22 отраслях. 8% сотрудников этих предприятий переболели вирусом, почти 25% сделали прививку и еще 16% готовы ее сделать. «Получается, что 30 с лишним процентов работников защищены уже сейчас. Треть», — отметил министр. По его словам, чаще всего прививку от коронавируса делают руководители предприятий и сотрудники с высшим образованием.
«Я думаю, с учетом общей ситуации динамика будет нарастать и может превысить в ближайшее время 50%. Это станет гарантией того, что предприятия не будут останавливаться по причине выхода сотрудников на больничный», — подчеркнул Мантуров.
Массовая вакцинация началась в России в январе. В связи с ростом заболеваемости коронавирусом некоторые регионы объявили об обязательной вакцинации работников ряда отраслей. В России зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса: «Спутник V», «Эпиваккорона», «Ковивак» и «Спутник лайт».