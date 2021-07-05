Минпромторг поддержал обязательную вакцинацию в промышленности

У министерства есть данные о вакцинации от коронавируса по части предприятий в 22 отраслях. 8% сотрудников этих предприятий переболели вирусом, почти 25% сделали прививку и еще 16% готовы ее сделать. «Получается, что 30 с лишним процентов работников защищены уже сейчас. Треть», — отметил министр. По его словам, чаще всего прививку от коронавируса делают руководители предприятий и сотрудники с высшим образованием.