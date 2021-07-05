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Минпромторг поддержал обязательную вакцинацию в промышленности

Ведомости

Минпромторг выступает за обязательную вакцинацию от коронавируса сотрудников промышленности, прививку сделали около четверти работников отраслей, которые курирует министерство. Об этом в интервью ТАСС сообщил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

«Конечно же, да. Потому что от этого зависит эффективность работы тех отраслей, за которые мы как министерство отвечаем», — ответил Мантуров на вопрос, поддерживает ли Минпромторг обязательную вакцинацию в промышленности.

У министерства есть данные о вакцинации от коронавируса по части предприятий в 22 отраслях. 8% сотрудников этих предприятий переболели вирусом, почти 25% сделали прививку и еще 16% готовы ее сделать. «Получается, что 30 с лишним процентов работников защищены уже сейчас. Треть», — отметил министр. По его словам, чаще всего прививку от коронавируса делают руководители предприятий и сотрудники с высшим образованием.

«Я думаю, с учетом общей ситуации динамика будет нарастать и может превысить в ближайшее время 50%. Это станет гарантией того, что предприятия не будут останавливаться по причине выхода сотрудников на больничный», — подчеркнул Мантуров.

Массовая вакцинация началась в России в январе. В связи с ростом заболеваемости коронавирусом некоторые регионы объявили об обязательной вакцинации работников ряда отраслей. В России зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса: «Спутник V», «Эпиваккорона», «Ковивак» и «Спутник лайт».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных