В Великобритании объявили об отмене основных коронавирусных ограничений

«Мы должны быть честны с самими собой. Если мы не сможем открыть наше общество в ближайшие несколько недель, когда нам помогут приход лета и школьные каникулы, то надо спросить себя, когда мы вернемся к нормальной жизни?» — цитирует Джонсона The Guardian.