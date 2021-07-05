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В Великобритании объявили об отмене основных коронавирусных ограничений

Ведомости

Власти Великобритании с 19 июля отменят основные коронавирусные ограничения, объявил на пресс-конференции премьер-министр страны Борис Джонсон.

Так, с указанной даты люди будут вправе сами решать, носить им маски или нет. Однако рекомендация использовать данное средство защиты в людных местах сохранится. Кроме того, предприятиям, которые обяжут сотрудников продолжить ходить в масках, посоветовали сначала обратиться за юридической консультацией.

Кроме того, Великобритания возобновит в полном объеме работу заведений общественного питания и проведение культурных и развлекательных мероприятий. Это связано с тем, что требование соблюдать социальную дистанцию также отменят.

Помимо этого в стране разрешат проводить собрания. Удаленный режим работы для сотрудников перестанет быть обязательным.

«Мы должны быть честны с самими собой. Если мы не сможем открыть наше общество в ближайшие несколько недель, когда нам помогут приход лета и школьные каникулы, то надо спросить себя, когда мы вернемся к нормальной жизни?» — цитирует Джонсона The Guardian.

Такое решение властей обусловлено наращиванием темпов вакцинации от коронавируса. В то же время премьер-министр отметил, что Великобритания не будет обязывать организации спрашивать у посетителей сертификаты о сделанных прививках. Однако те могут сами сохранить подобное требование.

По данным правительства Великобритании, первую из двух доз вакцины от коронавируса в стране получили более 45 млн граждан. Еще почти 34 млн человек сделали обе из необходимых прививок.

За последние сутки коронавирус был выявлен у 27 300 жителей страны. Умерли за день 9 пациентов с подтвержденным COVID-19. В целом за время пандемии инфекцию зафиксировали у 4,9 млн британцев. Из них скончались 152 600 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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