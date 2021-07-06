В ВОЗ заявили о стабилизации ситуации с коронавирусом

По его мнению, сейчас ситуация с коронавирусом лучше, чем два-три месяца назад. Ситуация в разных странах заметно различается: где-то заболеваемость идет на спад, а где-то, наоборот, растет. Райан пояснил, что это происходит из-за нескольких факторов, в том числе из-за распространения новых штаммов коронавируса, смягчения ограничений и увеличения контактов между людьми.