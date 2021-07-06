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В ВОЗ заявили о стабилизации ситуации с коронавирусом

Ведомости

Заболеваемость коронавирусом в мире стабилизировалась на очень высоком уровне, заявил директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

«Если посмотреть на график (заболеваемости. — Прим. ред.) за последние пару недель, то можно увидеть, что наступила своего рода стабилизация, но это произошло на очень высоком уровне», — сообщил Райан (цитата по «РИА Новости»).

По его мнению, сейчас ситуация с коронавирусом лучше, чем два-три месяца назад. Ситуация в разных странах заметно различается: где-то заболеваемость идет на спад, а где-то, наоборот, растет. Райан пояснил, что это происходит из-за нескольких факторов, в том числе из-за распространения новых штаммов коронавируса, смягчения ограничений и увеличения контактов между людьми.

Глава подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария ван Керкхове назвала неоднозначной ситуацию с распространением коронавируса. Она рассказала, что снижение заболеваемости отмечается в Северной и Южной Америке, однако на других континентах число новых больных растет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных