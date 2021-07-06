В ВОЗ заявили о стабилизации ситуации с коронавирусом
Заболеваемость коронавирусом в мире стабилизировалась на очень высоком уровне, заявил директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.
«Если посмотреть на график (заболеваемости. — Прим. ред.) за последние пару недель, то можно увидеть, что наступила своего рода стабилизация, но это произошло на очень высоком уровне», — сообщил Райан (цитата по «РИА Новости»).
По его мнению, сейчас ситуация с коронавирусом лучше, чем два-три месяца назад. Ситуация в разных странах заметно различается: где-то заболеваемость идет на спад, а где-то, наоборот, растет. Райан пояснил, что это происходит из-за нескольких факторов, в том числе из-за распространения новых штаммов коронавируса, смягчения ограничений и увеличения контактов между людьми.
Глава подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария ван Керкхове назвала неоднозначной ситуацию с распространением коронавируса. Она рассказала, что снижение заболеваемости отмечается в Северной и Южной Америке, однако на других континентах число новых больных растет.