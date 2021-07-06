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На Камчатке пассажирский самолет Ан-26 перестал выходить на связь

Ведомости

Самолет Ан-26, выполнявший пассажирский рейс Петропавловск-Камчатский — Палана, пропал с экранов радаров, с ним нет связи, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на МЧС Камчатского края. По предварительным данным, на борту самолета находятся 22 пассажира, в том числе один ребенок, и шесть членов экипажа.

«Днем 6 июля в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях главного управления МЧС России по Камчатскому краю поступила информация о том, что самолет Ан-26, совершавший пассажирский рейс Петропавловск-Камчатский — Палана, в указанное время не вышел на плановый сеанс связи», — сообщили в МЧС.

Спасатели региональной поисково-спасательной базы вылетели из Петропавловска-Камчатского и поселка Оссора. На место также направились сотрудники поисково-спасательного отряда МЧС. В ведомстве пояснили, что на поиски готова вылететь оперативная группа МЧС, спасатели поисково-спасательного отряда, личный состав специализированной пожарно-спасательной части, а также медики регионального Центра медицины катастроф. В компании «Камчатские авиалинии» агентству сообщили, что крушение самолета пока не подтверждается.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных