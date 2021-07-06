На Камчатке пассажирский самолет Ан-26 перестал выходить на связь

Спасатели региональной поисково-спасательной базы вылетели из Петропавловска-Камчатского и поселка Оссора. На место также направились сотрудники поисково-спасательного отряда МЧС. В ведомстве пояснили, что на поиски готова вылететь оперативная группа МЧС, спасатели поисково-спасательного отряда, личный состав специализированной пожарно-спасательной части, а также медики регионального Центра медицины катастроф. В компании «Камчатские авиалинии» агентству сообщили, что крушение самолета пока не подтверждается.