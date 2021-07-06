На Камчатке пассажирский самолет Ан-26 перестал выходить на связь
Самолет Ан-26, выполнявший пассажирский рейс Петропавловск-Камчатский — Палана, пропал с экранов радаров, с ним нет связи, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на МЧС Камчатского края. По предварительным данным, на борту самолета находятся 22 пассажира, в том числе один ребенок, и шесть членов экипажа.
«Днем 6 июля в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях главного управления МЧС России по Камчатскому краю поступила информация о том, что самолет Ан-26, совершавший пассажирский рейс Петропавловск-Камчатский — Палана, в указанное время не вышел на плановый сеанс связи», — сообщили в МЧС.
Спасатели региональной поисково-спасательной базы вылетели из Петропавловска-Камчатского и поселка Оссора. На место также направились сотрудники поисково-спасательного отряда МЧС. В ведомстве пояснили, что на поиски готова вылететь оперативная группа МЧС, спасатели поисково-спасательного отряда, личный состав специализированной пожарно-спасательной части, а также медики регионального Центра медицины катастроф. В компании «Камчатские авиалинии» агентству сообщили, что крушение самолета пока не подтверждается.