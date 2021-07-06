МЧС сообщило о нахождении обломков пропавшего у Камчатки Ан-26

Ранее сегодня самолет Ан-26, выполнявший пассажирский рейс Петропавловск-Камчатский — Палана, перестал выходить на связь. Самолет должен был приземлиться в аэропорту Паланы в 5:50 мск. По данным прокуратуры, на борту самолета были 23 пассажира и шесть членов экипажа. Позже правительство Камчатского края опубликовало список из 22 пассажиров, которые были на борту. В их числе — глава городского округа «Поселок Палана» Ольга Мохирева.