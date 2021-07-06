МЧС сообщило о нахождении обломков пропавшего у Камчатки Ан-26
Обломки Ан-26, ранее пропавшего у берегов Камчатки, найдены в 3,8 км от аэропорта, сообщили в пресс-службе МЧС.
«Обломки самолета обнаружены на расстоянии 3,8 км от аэропорта. К месту оперативно следуют спасатели в количестве 26 человек на вездеходах», — говорится в сообщении. Продвижение осложнено темным временем суток и начавшимся морским приливом. В Росавиации «Ведомостям» подтвердили эту информацию.
Все пассажиры и экипаж погибли, подтвердил «Ведомостям» гендиректор авиакомпании «Камчатское авиапредприятие» Алексей Храбров. «22 пассажира и шесть экипаж [погибли]», — ответил он на вопрос.
Ранее «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб сообщали, что самолет упал в океан, а «Интерфакс» — что зафиксирован слабый радиосигнал, который, вероятно, издает аварийный радиобуй. Официально спасатели не подтверждали эту информацию.
Ранее сегодня самолет Ан-26, выполнявший пассажирский рейс Петропавловск-Камчатский — Палана, перестал выходить на связь. Самолет должен был приземлиться в аэропорту Паланы в 5:50 мск. По данным прокуратуры, на борту самолета были 23 пассажира и шесть членов экипажа. Позже правительство Камчатского края опубликовало список из 22 пассажиров, которые были на борту. В их числе — глава городского округа «Поселок Палана» Ольга Мохирева.