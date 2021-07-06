Сборная Украины не будет участвовать в ЧМ по пляжному футболу в России

Украинская сборная по пляжному футболу не будет принимать участие в чемпионате мира, который состоится в августе в России, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Российского футбольного союза (РФС). Команду Украины на турнире заменит сборная Швейцарии.