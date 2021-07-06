Сборная Украины не будет участвовать в ЧМ по пляжному футболу в России
Украинская сборная по пляжному футболу не будет принимать участие в чемпионате мира, который состоится в августе в России, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Российского футбольного союза (РФС). Команду Украины на турнире заменит сборная Швейцарии.
«ФИФА получила официальное уведомление от Федерации футбола Украины (ФФУ) о решении не принимать участие в чемпионате мира по пляжному футболу. Вместо Украины на турнире выступит Швейцария, ставшая пятой командой по итогам европейского отбора», — пишет агентство.
Как уточняет «Униан», участвовать украинским футболистам в чемпионате мира запретили Украинская ассоциация футбола и Ассоциация пляжного футбола Украины.
Чемпионат мира по пляжному футболу состоится в Москве в период с 19 по 29 августа. Жеребьевка турнира пройдет 8 июля в Цюрихе.