Глава Центра Чумакова заявил об эффективности «Ковивака» против штамма «дельта»
Российская вакцина «Ковивак» эффективна против штамма коронавируса «дельта», заявил гендиректор Центра им. Чумакова, член-корреспондент Российской академии наук (РАН) Айдар Ишмухаметов.
«Проведенные исследования показали сопоставимые результаты по иммунологической эффективности вакцины "Ковивак" против вируса "дельта" в сравнении с альфа-штаммом коронавируса», — цитирует ТАСС гендиректора центра.
Центр имени Чумакова является производителем вакцины «Ковивак». Она была зарегистрирована 20 февраля этого года. Ее особенность заключается в том, что она создана на основе цельного вируса SARS-CoV-2, лишенного инфекционных свойств и потому не способного навредить организму человека. Иммунитет после применения препарата схож с тем, что вырабатывается после COVID-19.
«Ковивак» вводится двумя дозами с перерывом в две недели. По словам Ишмухаметова, эффективность препарата в течение двух недель после второй прививки составляет 70%, а к 21-му дню возрастает до 90%. Центр сообщал, что произведет и отгрузит 1 млн доз препарата до конца июня.
Индийский, или «дельта», штамм вируса был обнаружен в Индии в октябре прошлого года. Сейчас, по словам заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, этот штамм является основной причиной вспышки заболеваемости COVID-19 в столице.