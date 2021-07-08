Проценко заявил о негативном влиянии жары на течение коронавируса

«Жара и ковид — это очень плохое сочетание. Еще раз говорю, если нетяжелый ковид, который мы можем контролировать, не является в данной ситуации проблемой, то осложнения, связанные с жарой, могут быть фатальными и бывают фатальными для пожилых пациентов. Поэтому, чтобы минимизировать факторы риска, нужно вакцинироваться», — сказал Проценко.