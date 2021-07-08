Проценко заявил о негативном влиянии жары на течение коронавируса
Жара может вызвать фатальные осложнения в болезни коронавирусом, сообщил главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».
«Жара и ковид — это очень плохое сочетание. Еще раз говорю, если нетяжелый ковид, который мы можем контролировать, не является в данной ситуации проблемой, то осложнения, связанные с жарой, могут быть фатальными и бывают фатальными для пожилых пациентов. Поэтому, чтобы минимизировать факторы риска, нужно вакцинироваться», — сказал Проценко.
Он также отметил «достаточно большое количество» госпитализированных пожилых пациентов, с нетяжёлым течением заболевания, но с тяжелым состоянием из-за обезвоживания и рисками тромбоза.
По данным оперативного штаба на 7 июля, в России зарегистрировали 23 962 случая заражения коронавирусом. За сутки выздоровели 20 067 человек. Умерли 725 человек — показатель суточной смертности держится выше 700 случаев вторые сутки подряд. Накануне сообщалось о 737 умерших от COVID-19.