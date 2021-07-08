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Суд заочно арестовал сына основателя Petropavlovsk по делу о растрате

Ведомости

Тверской суд Москвы заочно арестовал сына основателя и экс-гендиректора компании Petropavlovsk Павла Масловского Алексея по делу о растрате, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда. Масловский-младший объявлен в федеральный и международный розыск.

«Суд удовлетворил ходатайство следственного департамента МВД России об избрании меры пресечения в виде заочного ареста в отношении Алексея Масловского», — сказала пресс-секретарь суда, уточнив, что он обвиняется в преступлении по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере). Это постановление пока не вступило в силу и может быть обжаловано в апелляционной инстанции.

В декабре прошлого года Масловский-старший был арестован и обвинен в растрате около 100 млн руб. Свою вину он не признал. Позднее срок его заключения под стражей был продлен до 23 августа. Масловского подозревают в хищении средств компании «Покровский рудник», принадлежащей Petropavlovsk.

Petropavlovsk занимается разработкой месторождений в Амурской области. С ноября прошлого года гендиректором назначен бывший глава Highland Gold Денис Александров.

Ранее по теме: Защита основателя Petropavlovsk Масловского обжаловала его арест

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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