Суд заочно арестовал сына основателя Petropavlovsk по делу о растрате

«Суд удовлетворил ходатайство следственного департамента МВД России об избрании меры пресечения в виде заочного ареста в отношении Алексея Масловского», — сказала пресс-секретарь суда, уточнив, что он обвиняется в преступлении по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере). Это постановление пока не вступило в силу и может быть обжаловано в апелляционной инстанции.