Суд заочно арестовал сына основателя Petropavlovsk по делу о растрате
Тверской суд Москвы заочно арестовал сына основателя и экс-гендиректора компании Petropavlovsk Павла Масловского Алексея по делу о растрате, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда. Масловский-младший объявлен в федеральный и международный розыск.
«Суд удовлетворил ходатайство следственного департамента МВД России об избрании меры пресечения в виде заочного ареста в отношении Алексея Масловского», — сказала пресс-секретарь суда, уточнив, что он обвиняется в преступлении по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере). Это постановление пока не вступило в силу и может быть обжаловано в апелляционной инстанции.
В декабре прошлого года Масловский-старший был арестован и обвинен в растрате около 100 млн руб. Свою вину он не признал. Позднее срок его заключения под стражей был продлен до 23 августа. Масловского подозревают в хищении средств компании «Покровский рудник», принадлежащей Petropavlovsk.
Petropavlovsk занимается разработкой месторождений в Амурской области. С ноября прошлого года гендиректором назначен бывший глава Highland Gold Денис Александров.