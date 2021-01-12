Защита основателя Petropavlovsk Масловского обжаловала его арест
Адвокаты основателя золотодобывающей компании Petropavlovsk Павла Масловского подали жалобу на его заключение под стражу, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Тверского районного суда Москвы.
«В суд поступила апелляционная жалоба на избрание Масловскому меры пресечения в виде заключения под стражу. Она будет рассмотрена 1 февраля в Мосгорсуде», — сказали в пресс-службе.
Масловский в декабре решением суда был арестован до 23 февраля. Основателю Petropavlovsk предъявили обвинение по статье о растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Свою вину Масловский не признает.
Ранее о проведении следственных действий в московском офисе компании «Покровский рудник», принадлежащей Petropavlovsk, сообщало РБК. Масловского, по данным издания, подозревают в хищении средств «Покровского рудника».
Как сообщил «Ведомостям» представитель компании, речь идет о сделке 2018 г., «ее рыночный характер проверяли российские и международные аудиторы в рамках аудита годовой отчетности». В пресс-службе Petropavlovsk ранее заявили, что собрание акционеров компании этим летом «инициировало независимое расследование ряда сделок за последние три года, когда Павел Масловский занимал должность генерального директора».