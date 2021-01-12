Защита основателя Petropavlovsk Масловского обжаловала его арест

Как сообщил «Ведомостям» представитель компании, речь идет о сделке 2018 г., «ее рыночный характер проверяли российские и международные аудиторы в рамках аудита годовой отчетности». В пресс-службе Petropavlovsk ранее заявили, что собрание акционеров компании этим летом «инициировало независимое расследование ряда сделок за последние три года, когда Павел Масловский занимал должность генерального директора».