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Защита основателя Petropavlovsk Масловского обжаловала его арест

Ведомости

Адвокаты основателя золотодобывающей компании Petropavlovsk Павла Масловского подали жалобу на его заключение под стражу, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Тверского районного суда Москвы.

«В суд поступила апелляционная жалоба на избрание Масловскому меры пресечения в виде заключения под стражу. Она будет рассмотрена 1 февраля в Мосгорсуде», — сказали в пресс-службе.

Масловский в декабре решением суда был арестован до 23 февраля. Основателю Petropavlovsk предъявили обвинение по статье о растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Свою вину Масловский не признает.

Ранее о проведении следственных действий в московском офисе компании «Покровский рудник», принадлежащей Petropavlovsk, сообщало РБК. Масловского, по данным издания, подозревают в хищении средств «Покровского рудника».

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Как сообщил «Ведомостям» представитель компании, речь идет о сделке 2018 г., «ее рыночный характер проверяли российские и международные аудиторы в рамках аудита годовой отчетности». В пресс-службе Petropavlovsk ранее заявили, что собрание акционеров компании этим летом «инициировало независимое расследование ряда сделок за последние три года, когда Павел Масловский занимал должность генерального директора».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных