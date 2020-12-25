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Основателя Petropavlovsk Масловского арестовали почти на два месяца

Ведомости

Тверской суд Москвы арестовал основателя и бывшего гендиректора золотодобывающей компании Petropavlovsk Павла Масловского в рамках дела о растрате порядка 100 млн руб., сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

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«Судом удовлетворено ходатайство следствия об избрании Масловскому меры пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, до 23 февраля 2021 года, по обвинению по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере)», — сказала пресс-секретарь суда Ольга Бондарева.

Ранее о проведении следственных действий в московском офисе компании «Покровский рудник», принадлежащей Petropavlovsk, сообщало РБК. Масловского, по данным издания, подозревают в хищении средств «Покровского рудника».

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Как сообщил «Ведомостям» представитель компании, речь идет о сделке 2018 г., «ее рыночный характер проверяли российские и международные аудиторы в рамках аудита годовой отчетности». В пресс-службе Petropavlovsk ранее заявили, что собрание акционеров компании этим летом «инициировало независимое расследование ряда сделок за последние три года, когда Павел Масловский занимал должность генерального директора».

Ранее по теме: Основателя Petropavlovsk заподозрили в хищении средств компании

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных