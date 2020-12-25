Основателя Petropavlovsk Масловского арестовали почти на два месяца
Тверской суд Москвы арестовал основателя и бывшего гендиректора золотодобывающей компании Petropavlovsk Павла Масловского в рамках дела о растрате порядка 100 млн руб., сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
«Судом удовлетворено ходатайство следствия об избрании Масловскому меры пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, до 23 февраля 2021 года, по обвинению по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере)», — сказала пресс-секретарь суда Ольга Бондарева.
Ранее о проведении следственных действий в московском офисе компании «Покровский рудник», принадлежащей Petropavlovsk, сообщало РБК. Масловского, по данным издания, подозревают в хищении средств «Покровского рудника».
Как сообщил «Ведомостям» представитель компании, речь идет о сделке 2018 г., «ее рыночный характер проверяли российские и международные аудиторы в рамках аудита годовой отчетности». В пресс-службе Petropavlovsk ранее заявили, что собрание акционеров компании этим летом «инициировало независимое расследование ряда сделок за последние три года, когда Павел Масловский занимал должность генерального директора».