Попова назвала источник появления индийского штамма коронавируса в России
Индийский штамм коронавируса, получивший название «дельта», завозят в Россию граждане, возвращающиеся с Мальдив, а также из США и некоторых стран Европы, рассказала в интервью Наиле Аскер-Заде руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. Фрагмент беседы журналистка опубликовала в своем Telegram-канале.
«Штамм "дельта" — то, что мы видим на сегодняшний день, — это хороший отдых на Мальдивах, это несколько европейский стран, которые сейчас показывают, что у них уже до 70–90% имеет место это распространение, и Соединенные Штаты», — сказала она.
Попова также отметила, что России «нужно сделать несколько шагов» и «привить все население» от COVID-19. В этом случае страна может претендовать на звание государства с самым передовым опытом в борьбе с пандемией, пояснила она.
Штамм «дельта» был обнаружен в Индии в октябре прошлого года. По данным ученых, он более заразен, чем британский и китайский. Именно индийская форма вируса считается причиной вспышки заболеваемости COVID-19 в Москве, рассказала ранее заместитель мэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Вице-премьер Татьяна Голикова назвала наблюдаемую динамику по коронавирусу в России «пугающей». 4 июля впервые со 2 января оперштаб зафиксировал 25 142 новых случая COVID-19 за сутки. Вчера этот показатель составил 24 818. Общее число заболевших за время пандемии россиян достигло 5 707 452. Из них 140 775 человек умерли.