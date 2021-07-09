Попова назвала источник появления индийского штамма коронавируса в России

«Штамм "дельта" — то, что мы видим на сегодняшний день, — это хороший отдых на Мальдивах, это несколько европейский стран, которые сейчас показывают, что у них уже до 70–90% имеет место это распространение, и Соединенные Штаты», — сказала она.