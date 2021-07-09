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Попова назвала источник появления индийского штамма коронавируса в России

Ведомости

Индийский штамм коронавируса, получивший название «дельта», завозят в Россию граждане, возвращающиеся с Мальдив, а также из США и некоторых стран Европы, рассказала в интервью Наиле Аскер-Заде руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. Фрагмент беседы журналистка опубликовала в своем Telegram-канале.

«Штамм "дельта" — то, что мы видим на сегодняшний день, — это хороший отдых на Мальдивах, это несколько европейский стран, которые сейчас показывают, что у них уже до 70–90% имеет место это распространение, и Соединенные Штаты», — сказала она.

Попова также отметила, что России «нужно сделать несколько шагов» и «привить все население» от COVID-19. В этом случае страна может претендовать на звание государства с самым передовым опытом в борьбе с пандемией, пояснила она.

Штамм «дельта» был обнаружен в Индии в октябре прошлого года. По данным ученых, он более заразен, чем британский и китайский. Именно индийская форма вируса считается причиной вспышки заболеваемости COVID-19 в Москве, рассказала ранее заместитель мэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Вице-премьер Татьяна Голикова назвала наблюдаемую динамику по коронавирусу в России «пугающей». 4 июля впервые со 2 января оперштаб зафиксировал 25 142 новых случая COVID-19 за сутки. Вчера этот показатель составил 24 818. Общее число заболевших за время пандемии россиян достигло 5 707 452. Из них 140 775 человек умерли.

Ранее по теме: Названы специфические симптомы заражения «индийским» штаммом коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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