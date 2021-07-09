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Попова назвала самую уязвимую к коронавирусу возрастную группу

Ведомости

Люди в возрасте от 18 до 49 лет на сегодняшний день наиболее уязвимы к коронавирусу, заявила в интервью телеканалу «Россия 24» глава Роспотребнадзора Анна Попова.

При этом она уточнила, что специалистам уже известен набор инструментов для борьбы с пандемией.

«Мы достаточно давно живем с вирусом, с эпидемией, и мы понимаем, что сегодня происходит. Этот набор инструментов сегодня позволяет нам выбрать те, которые разорвут контакты, эпидемические цепочки у самой уязвимой на сегодня возрастной группы людей — а это от 18 до 49. То есть это самый активный возраст с самым большим количеством контактов», — сказала она.

Дело в том, что именно люди из данной возрастной группы наиболее часто ездят на общественном транспорте, ходят на работу и контактируют с другими в нерабочее время, пояснила Попова. Половина всех заболевающих COVID-19 на сегодняшний день заражается в кругу семьи или друзей, добавила она.

Глава Роспотребнадзора уточнила, что на данный момент коронавирусом заражаются два человека из 300 сделавших прививку. Таким образом, люди, прошедшие вакцинацию, на 99,3% защищены от COVID-19, резюмировала Попова.

По данным оперштаба, за последние сутки коронавирус выявили у 25 766 россиян. Это максимальный показатель со 2 января. В целом за время пандемии COVID-19 выявили у 5 733 218 граждан. Из них 141 501 человек умер.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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