Попова назвала самую уязвимую к коронавирусу возрастную группу

«Мы достаточно давно живем с вирусом, с эпидемией, и мы понимаем, что сегодня происходит. Этот набор инструментов сегодня позволяет нам выбрать те, которые разорвут контакты, эпидемические цепочки у самой уязвимой на сегодня возрастной группы людей — а это от 18 до 49. То есть это самый активный возраст с самым большим количеством контактов», — сказала она.