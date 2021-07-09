Попова назвала самую уязвимую к коронавирусу возрастную группу
Люди в возрасте от 18 до 49 лет на сегодняшний день наиболее уязвимы к коронавирусу, заявила в интервью телеканалу «Россия 24» глава Роспотребнадзора Анна Попова.
При этом она уточнила, что специалистам уже известен набор инструментов для борьбы с пандемией.
«Мы достаточно давно живем с вирусом, с эпидемией, и мы понимаем, что сегодня происходит. Этот набор инструментов сегодня позволяет нам выбрать те, которые разорвут контакты, эпидемические цепочки у самой уязвимой на сегодня возрастной группы людей — а это от 18 до 49. То есть это самый активный возраст с самым большим количеством контактов», — сказала она.
Дело в том, что именно люди из данной возрастной группы наиболее часто ездят на общественном транспорте, ходят на работу и контактируют с другими в нерабочее время, пояснила Попова. Половина всех заболевающих COVID-19 на сегодняшний день заражается в кругу семьи или друзей, добавила она.
Глава Роспотребнадзора уточнила, что на данный момент коронавирусом заражаются два человека из 300 сделавших прививку. Таким образом, люди, прошедшие вакцинацию, на 99,3% защищены от COVID-19, резюмировала Попова.
По данным оперштаба, за последние сутки коронавирус выявили у 25 766 россиян. Это максимальный показатель со 2 января. В целом за время пандемии COVID-19 выявили у 5 733 218 граждан. Из них 141 501 человек умер.