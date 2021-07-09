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Суд арестовал обвиняемого в покушении на убийство главу ОМВД Егорьевска

Ведомости

Пресненский суд Москвы арестовал до 8 сентября главу ОМВД Егорьевска Олега Ермакова, обвиняемого в покушении на убийство предпринимателя, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

«Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу сроком до 8 сентября 2021 г. в отношении Олега Ермакова, обвиняемого по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство")», — сказали в пресс-службе.

По делу также проходит сын обвиняемого — Александр Ермаков, который занимает должность оперуполномоченного 4-го управления ОЭБиПК ГУ МВД России по Москве.

Ранее сообщалось, что в Егорьевске задержан начальник местного отдела полиции Олег Ермаков, в его отношении проводится служебная проверка. По предварительной информации, глава отдела выступал в качестве посредника.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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