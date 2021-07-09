Суд арестовал обвиняемого в покушении на убийство главу ОМВД Егорьевска

«Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу сроком до 8 сентября 2021 г. в отношении Олега Ермакова, обвиняемого по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство")», — сказали в пресс-службе.