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В Москву снова поступила вакцина «Ковивак»

Ведомости

Российская вакцина от коронавируса «Ковивак», разработанная Центром им. Чумакова, снова появилась в Москве, сообщается на сайте мэра столицы.

Отмечается, что сегодня препарат поступил в 14 павильонов «Здоровая Москва», прививку можно сделать бесплатно без записи.

В конце июня столичная мэрия сообщила о приостановке вакцинации этим препаратом, поскольку он закончился. 

«Ковивак» был зарегистрирован 20 февраля этого года. Особенность вакцины заключается в том, что она создана на основе цельного вируса SARS-CoV-2, лишенного инфекционных свойств и потому не способного навредить организму человека. Иммунитет после применения препарата схож с тем, что вырабатывается после COVID-19.

Препарат вводится двумя дозами с перерывом в две недели. По словам главы Центра им. Чумакова Айдара Ишмухаметова, эффективность препарата в течение двух недель после второй прививки составляет 70%, а к 21-му дню возрастает до 90%. Центр сообщал, что произведет и отгрузит 1 млн доз препарата до конца июня.

Ранее по теме: Глава Центра Чумакова заявил об эффективности «Ковивака» против штамма «дельта»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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