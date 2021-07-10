В Москву снова поступила вакцина «Ковивак»

«Ковивак» был зарегистрирован 20 февраля этого года. Особенность вакцины заключается в том, что она создана на основе цельного вируса SARS-CoV-2, лишенного инфекционных свойств и потому не способного навредить организму человека. Иммунитет после применения препарата схож с тем, что вырабатывается после COVID-19.