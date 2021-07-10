В Москву снова поступила вакцина «Ковивак»
Российская вакцина от коронавируса «Ковивак», разработанная Центром им. Чумакова, снова появилась в Москве, сообщается на сайте мэра столицы.
Отмечается, что сегодня препарат поступил в 14 павильонов «Здоровая Москва», прививку можно сделать бесплатно без записи.
В конце июня столичная мэрия сообщила о приостановке вакцинации этим препаратом, поскольку он закончился.
«Ковивак» был зарегистрирован 20 февраля этого года. Особенность вакцины заключается в том, что она создана на основе цельного вируса SARS-CoV-2, лишенного инфекционных свойств и потому не способного навредить организму человека. Иммунитет после применения препарата схож с тем, что вырабатывается после COVID-19.
Препарат вводится двумя дозами с перерывом в две недели. По словам главы Центра им. Чумакова Айдара Ишмухаметова, эффективность препарата в течение двух недель после второй прививки составляет 70%, а к 21-му дню возрастает до 90%. Центр сообщал, что произведет и отгрузит 1 млн доз препарата до конца июня.