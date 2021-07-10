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В России за сутки выявили 25 082 новых случая коронавируса

Ведомости

За последние сутки в России коронавирус выявили у 25 082 человек, следует из статистики оперштаба на 10 июля. Умерли 752 пациента с COVID-19. Общее число случаев заражения в стране достигло 5 758 300. В целом за все время пандемии в результате заболевания скончались 142 253 человека.

Вчера, 9 июля, оперштаб сообщил о 25 766 новых случаях COVID-19. Умерли 726 человек. За сутки в России полностью выздоровели 17 750 человек. Общее число выздоровевших возросло до 5 182 837.

В Москве в течение 24 часов коронавирус обнаружили у 5694 человек, выздоровели 7035 граждан, умерли 108 пациентов. За все время в столице инфекция была выявлена у 1 423 828 жителей. В топ-5 по приросту заболевших за сутки также вошли Подмосковье (+2487), Санкт-Петербург (+1978), Нижегородская (+527) и Воронежская (+423) области.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 186 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 4 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США ‒ более 33,8 млн случаев, Индии (свыше 30,7 млн) и Бразилии (более 19 млн). Россия занимает пятое место в мире по заболеваемости коронавирусом.

Массовая вакцинация началась в России в январе текущего года. На сегодняшний день в стране зарегистрировано четыре вакцины от коронавируса. «Спутник V», разработанная Центром им. Гамалеи, была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. «Эпиваккорона» была зарегистрирована в октябре 2020 г., «Ковивак» — в феврале 2021 г., в гражданский оборот также поступила и однокомпонентная вакцина «Спутник лайт».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных