В России за сутки выявили 25 082 новых случая коронавируса
За последние сутки в России коронавирус выявили у 25 082 человек, следует из статистики оперштаба на 10 июля. Умерли 752 пациента с COVID-19. Общее число случаев заражения в стране достигло 5 758 300. В целом за все время пандемии в результате заболевания скончались 142 253 человека.
Вчера, 9 июля, оперштаб сообщил о 25 766 новых случаях COVID-19. Умерли 726 человек. За сутки в России полностью выздоровели 17 750 человек. Общее число выздоровевших возросло до 5 182 837.
В Москве в течение 24 часов коронавирус обнаружили у 5694 человек, выздоровели 7035 граждан, умерли 108 пациентов. За все время в столице инфекция была выявлена у 1 423 828 жителей. В топ-5 по приросту заболевших за сутки также вошли Подмосковье (+2487), Санкт-Петербург (+1978), Нижегородская (+527) и Воронежская (+423) области.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 186 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 4 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США ‒ более 33,8 млн случаев, Индии (свыше 30,7 млн) и Бразилии (более 19 млн). Россия занимает пятое место в мире по заболеваемости коронавирусом.
Массовая вакцинация началась в России в январе текущего года. На сегодняшний день в стране зарегистрировано четыре вакцины от коронавируса. «Спутник V», разработанная Центром им. Гамалеи, была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. «Эпиваккорона» была зарегистрирована в октябре 2020 г., «Ковивак» — в феврале 2021 г., в гражданский оборот также поступила и однокомпонентная вакцина «Спутник лайт».