В Ростовской области ввели дополнительные ограничения из-за коронавируса
Губернатор Ростовской области Василий Голубев утвердил дополнительные ограничения в регионе из-а ухудшения эпидемиологической обстановки, сообщается на сайте областного правительства.
Так, с 12 июля в области вводится временный запрет на проведение массовых мероприятий (проведение политических мероприятий разрешено, однако их численность ограничивается 100 участниками), в зданиях ТЦ приостанавливается работа объектов для развлечения и досуга (кроме кинотеатров и аквапарков).
Руководителям предприятий рекомендовано перевести на удаленку всех работников в возрасте 65 лет и старше. Всего на дистанционный формат должно быть отправлено не менее 30% от общего числа сотрудников.
В заведениях общепита разрешено обслуживание не более четырех человек за одним столов (это ограничение не распространяется на близких родственников).
В Ростовской области за все время с начала пандемии выявили 102 093 случая коронавируса, умерли 4795 пациентов. За последние сутки коронавирус диагностировали у 319 человек.