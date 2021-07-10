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В правительстве Украины допустили депортацию россиян в случае возвращения Крыма

Ведомости

Киев рассматривает несколько сценариев в отношении российских граждан в Крыму в случае, если полуостров «вернется» в состав Украины, в том числе и депортацию, рассказал вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников, передают «РИА Новости».

По его словам, сейчас в Крыму находятся не менее 500 000 человек, приехавших из России. Если они попали на полуостров через Чонгар, Каланчак или Чаплинку, то их «выдворят из-за незаконного нахождения на территории Украины», добавил он.

Ранее весной президент Украины Владимир Зеленский утвердил «стратегию деоккупации и реинтеграции» Крыма, согласно которому «Украина инициирует международный переговорный процесс по определению модальностей освобождения временно оккупированной территории и восстановления на этой территории конституционного строя Украины».

Крым вошел в состав России в марте 2014 г. Этому предшествовало проведение референдума о статусе полуострова, по результатам которого подавляющее большинство жителей региона проголосовало за переход в российскую юрисдикцию. Присоединение Крыма к России не признают США, Евросоюз и большинство стран – членов ООН.

Ранее по теме: Зеленский подписал стратегию «деоккупации» Крыма

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных