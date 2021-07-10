В правительстве Украины допустили депортацию россиян в случае возвращения Крыма
Киев рассматривает несколько сценариев в отношении российских граждан в Крыму в случае, если полуостров «вернется» в состав Украины, в том числе и депортацию, рассказал вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников, передают «РИА Новости».
По его словам, сейчас в Крыму находятся не менее 500 000 человек, приехавших из России. Если они попали на полуостров через Чонгар, Каланчак или Чаплинку, то их «выдворят из-за незаконного нахождения на территории Украины», добавил он.
Ранее весной президент Украины Владимир Зеленский утвердил «стратегию деоккупации и реинтеграции» Крыма, согласно которому «Украина инициирует международный переговорный процесс по определению модальностей освобождения временно оккупированной территории и восстановления на этой территории конституционного строя Украины».
Крым вошел в состав России в марте 2014 г. Этому предшествовало проведение референдума о статусе полуострова, по результатам которого подавляющее большинство жителей региона проголосовало за переход в российскую юрисдикцию. Присоединение Крыма к России не признают США, Евросоюз и большинство стран – членов ООН.