В Израиле рекомендовали ставить третью прививку вакцины Pfizer

Ранее The Washington Post сообщила со ссылкой на источники, что Pfizer намерена проинформировать власти США о необходимости дополнительной, третьей дозы вакцины от коронавируса. До этого Pfizer и BioNTech объявили о намерении в ближайшие недели предоставить в американское Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) и Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) данные о проведении испытаний применения «бустерной» дозы препарата.