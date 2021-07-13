Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Общество

В Израиле рекомендовали ставить третью прививку вакцины Pfizer

Ведомости

Израиль первым в мире начал предлагать взрослым гражданам ставить третью дозу вакцины от коронавируса производства Pfizer/BioNTech. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на заявление министерства здравоохранения Израиля. 

Как поясняет издание, Израиль смог справиться с предыдущими волнами коронавируса и успешно вел одну из самых эффективных в мире кампаний вакцинации. Однако из-за штамма «дельта» ситуация вновь обострилась и число ежедневных случаев заболевания стало превышать 400. В итоге минздрав Израиля рекомендовал вводить третью дозу вакцины взрослым гражданам со слабым иммунодефицитом, либо перенесшим недавно трансплантацию органов, либо входящим в группу риска по заражению коронавирусом.

В конце июня минздрав Израиля вернул предписание об обязательном ношении защитных масок в помещениях в связи с ростом числа заражений коронавирусом. Масочный режим был отменен за 10 дней до этого — 15 июня.

Ранее The Washington Post сообщила со ссылкой на источники, что Pfizer намерена проинформировать власти США о необходимости дополнительной, третьей дозы вакцины от коронавируса. До этого Pfizer и BioNTech объявили о намерении в ближайшие недели предоставить в американское Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) и Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) данные о проведении испытаний применения «бустерной» дозы препарата.

Ранее по теме: В ВОЗ предостерегли от вакцинации компонентами разных вакцин

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных