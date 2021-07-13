В Израиле рекомендовали ставить третью прививку вакцины Pfizer
Израиль первым в мире начал предлагать взрослым гражданам ставить третью дозу вакцины от коронавируса производства Pfizer/BioNTech. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на заявление министерства здравоохранения Израиля.
Как поясняет издание, Израиль смог справиться с предыдущими волнами коронавируса и успешно вел одну из самых эффективных в мире кампаний вакцинации. Однако из-за штамма «дельта» ситуация вновь обострилась и число ежедневных случаев заболевания стало превышать 400. В итоге минздрав Израиля рекомендовал вводить третью дозу вакцины взрослым гражданам со слабым иммунодефицитом, либо перенесшим недавно трансплантацию органов, либо входящим в группу риска по заражению коронавирусом.
В конце июня минздрав Израиля вернул предписание об обязательном ношении защитных масок в помещениях в связи с ростом числа заражений коронавирусом. Масочный режим был отменен за 10 дней до этого — 15 июня.
Ранее The Washington Post сообщила со ссылкой на источники, что Pfizer намерена проинформировать власти США о необходимости дополнительной, третьей дозы вакцины от коронавируса. До этого Pfizer и BioNTech объявили о намерении в ближайшие недели предоставить в американское Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) и Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) данные о проведении испытаний применения «бустерной» дозы препарата.