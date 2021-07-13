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Власти Москвы объяснили рост смертности новым штаммом коронавируса и жарой

Ведомости

Рост смертности в Москве в июне обусловлен циркуляцией нового штамма коронавируса и аномальной жарой, сообщила пресс-служба столичного департамента здравоохранения.

«Избыточная смертность в июне 2021 года обусловлена влиянием двух причин – резкого скачка заболеваемости новой коронавирусной инфекции в связи с распространением нового штамма и аномально жаркой погоды», – говорится в сообщении. Жара привела к обострению заболеваний сердечно-сосудистой системы, а новый штамм коронавируса спровоцировал более тяжелое течение заболевания COVID-19, объяснили в ведомстве.

В июне в Москве зарегистрирован 16 271 случай смерти – на 3145 больше, чем в июне прошлого года. Коронавирус стал основной или сопутствующей причиной смерти в 5527 случаях, рассказали в депздраве.

По данным оперативного штаба на 13 июля, в Москве за последние сутки выявили 4991 новый случай коронавируса, 7290 человек выздоровели, 103 – умерли. Всего в городе зарегистрировано более 1,4 млн случаев заражения и свыше 23 тыс. летальных исходов.

Ранее по теме: Проценко заявил о негативном влиянии жары на течение коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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