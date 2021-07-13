Власти Москвы объяснили рост смертности новым штаммом коронавируса и жарой
Рост смертности в Москве в июне обусловлен циркуляцией нового штамма коронавируса и аномальной жарой, сообщила пресс-служба столичного департамента здравоохранения.
«Избыточная смертность в июне 2021 года обусловлена влиянием двух причин – резкого скачка заболеваемости новой коронавирусной инфекции в связи с распространением нового штамма и аномально жаркой погоды», – говорится в сообщении. Жара привела к обострению заболеваний сердечно-сосудистой системы, а новый штамм коронавируса спровоцировал более тяжелое течение заболевания COVID-19, объяснили в ведомстве.
В июне в Москве зарегистрирован 16 271 случай смерти – на 3145 больше, чем в июне прошлого года. Коронавирус стал основной или сопутствующей причиной смерти в 5527 случаях, рассказали в депздраве.
По данным оперативного штаба на 13 июля, в Москве за последние сутки выявили 4991 новый случай коронавируса, 7290 человек выздоровели, 103 – умерли. Всего в городе зарегистрировано более 1,4 млн случаев заражения и свыше 23 тыс. летальных исходов.