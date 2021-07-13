Власти Москвы объяснили рост смертности новым штаммом коронавируса и жарой

«Избыточная смертность в июне 2021 года обусловлена влиянием двух причин – резкого скачка заболеваемости новой коронавирусной инфекции в связи с распространением нового штамма и аномально жаркой погоды», – говорится в сообщении. Жара привела к обострению заболеваний сердечно-сосудистой системы, а новый штамм коронавируса спровоцировал более тяжелое течение заболевания COVID-19, объяснили в ведомстве.