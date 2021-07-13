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В Туве ввели ограничения на работу общественного транспорта из-за пандемии

Ведомости

Власти Тувы из-за роста заболеваемости коронавирусом ограничили работу общественного транспорта. Кроме того, в республике будет ограничена работа органов ЗАГС, а общепиту разрешат работать только навынос и на доставку. Об этом сообщает пресс-служба региональной администрации.

«Принято решение внести изменения в указ главы [Республики Тувы] № 223 от 6 июля 2021 г., касающиеся работы объектов общепита – теперь им можно будет работать только навынос и с доставкой, общественного транспорта — в выходные дни он не будет ездить; процедуры заключения браков в органах ЗАГС необходимо передвинуть на поздние сроки», — говорится в сообщении. Кроме того, для посетителей полностью закрывается скульптурный комплекс «Центр Азии».

Республиканские власти заявили, что рост заболеваемости является следствием «безобразного» отношения населения к санитарным ограничениям, В частности, в администрации Тувы отметили, что ее жители проводят многолюдные семейные торжества, а со стороны малого и среднего бизнеса даже «наблюдается явное противодействие». «Крайне безответственное отношение граждан к собственному здоровью и нежелание бизнеса выполнять антиковидные требования вынуждают власти принимать жесткие меры», — пояснили в администрации.

Там посетовали, что «до сознания людей не доходит, что запрет на проведение массовых мероприятий вводится не с целью нарушить права граждан или предпринимателей, а наоборот — чтобы защитить их». Соответствующий документ об ужесточении ограничительных мер будет опубликован в течение суток.

По данным оперштаба на 13 июля, в Туве за сутки зафиксировали 170 новых случаев коронавируса. Под медицинским наблюдением остаются 2084 человека. На амбулаторном лечении — 3220 больных, на стационарном — 1339 человек. Свободный коечный фонд в республике составляет 16,2%, 

В целом по России сегодня выявлено 24 702 новых случая заражения коронавирусом и 780 летальных исходов. Это максимальный показатель смертности с начала пандемии. Общее число заразившихся достигло 5 833 175, общее число погибших — 144 492 человека.

Ранее по теме: Власти Крыма ужесточили ограничения из-за COVID-19

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных