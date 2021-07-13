В Туве ввели ограничения на работу общественного транспорта из-за пандемии

«Принято решение внести изменения в указ главы [Республики Тувы] № 223 от 6 июля 2021 г., касающиеся работы объектов общепита – теперь им можно будет работать только навынос и с доставкой, общественного транспорта — в выходные дни он не будет ездить; процедуры заключения браков в органах ЗАГС необходимо передвинуть на поздние сроки», — говорится в сообщении. Кроме того, для посетителей полностью закрывается скульптурный комплекс «Центр Азии».