«Почта России» не будет пускать в офисы непривитых сотрудников без антител
«Почта России» разрешила посещать офис не более 10% сотрудников одновременно и только тем, кто прошел вакцинацию от коронавируса или имеет антитела, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на компанию.
«Право работать в офисе сотруднику даст один из трех документов: сертификат о вакцинации как минимум одним компонентом прививки от COVID-19, QR-код о перенесенном заболевании или справка о наличии антител сроком действия не более трех месяцев», – говорится в сообщении.
Массовая вакцинация началась в России в январе текущего года. Позже ряд регионов объявили об обязательной вакцинации для работников ряда отраслей на фоне роста заболеваемости COVID-19. На сегодняшний день в стране зарегистрировано четыре вакцины от коронавируса.
«Спутник V», разработанная Центром им. Гамалеи, была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. «Эпиваккорона» была зарегистрирована в октябре 2020 г., «Ковивак» – в феврале 2021 г., также в стране зарегистрирована однокомпонентная вакцина «Спутник лайт».