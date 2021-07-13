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В Ярославской области ввели обязательную вакцинацию от коронавируса

Ведомости

Обязательная вакцинация от коронавируса работников ряда отраслей введена в Ярославской области, следует из постановления главного государственного санитарного врача региона Александра Звягина.

«Постановляю: обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) следующим категориям (группам) граждан, подлежащих обязательной вакцинации», – говорится в документе, опубликованном на сайте управления Роспотребнадзора по области.

В частности, обязательной вакцинации подлежат работники сфер торговли, услуг, общепита, транспорта, образования, здравоохранения, соцзащиты, ЖКХ, культуры, спорта, а также госслужащие. Вакцинация не менее 60% сотрудников первым компонентом препарата должна быть завершена до 4 августа, вторым – до 31 августа.

Массовая вакцинация началась в России в январе текущего года. Позже ряд регионов объявили об обязательной вакцинации для работников ряда отраслей на фоне роста заболеваемости COVID-19. Первыми о таких мерах объявили власти Москвы и Московской области. На сегодняшний день в стране зарегистрировано четыре вакцины от коронавируса: «Спутник V», «Эпиваккорона», «Ковивак» и «Спутник лайт».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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