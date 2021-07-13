В Ярославской области ввели обязательную вакцинацию от коронавируса
Обязательная вакцинация от коронавируса работников ряда отраслей введена в Ярославской области, следует из постановления главного государственного санитарного врача региона Александра Звягина.
«Постановляю: обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) следующим категориям (группам) граждан, подлежащих обязательной вакцинации», – говорится в документе, опубликованном на сайте управления Роспотребнадзора по области.
В частности, обязательной вакцинации подлежат работники сфер торговли, услуг, общепита, транспорта, образования, здравоохранения, соцзащиты, ЖКХ, культуры, спорта, а также госслужащие. Вакцинация не менее 60% сотрудников первым компонентом препарата должна быть завершена до 4 августа, вторым – до 31 августа.
Массовая вакцинация началась в России в январе текущего года. Позже ряд регионов объявили об обязательной вакцинации для работников ряда отраслей на фоне роста заболеваемости COVID-19. Первыми о таких мерах объявили власти Москвы и Московской области. На сегодняшний день в стране зарегистрировано четыре вакцины от коронавируса: «Спутник V», «Эпиваккорона», «Ковивак» и «Спутник лайт».