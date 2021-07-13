Россия направит в Египет группу экспертов для оценки эпидобстановки

8 июля президент России Владимир Путин отменил запрет на осуществление пассажирских перелетов из РФ в курортные города Египта. Россия запретила чартерные рейсы на египетские курорты Красного моря в ноябре 2015 г. после взрыва в небе над Синайским полуостровом российского самолета А321 «Когалымавиа», следовавшего из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург, в результате которого погибли 224 человека.