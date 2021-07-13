Россия направит в Египет группу экспертов для оценки эпидобстановки
Россия направит в Египет межведомственную делегацию для оценки эпидемиологической обстановки в стране, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
Решение принято по итогам переговоров руководителя ведомства Анны Поповой и главы Ростуризма Зарины Догузовой с египетской делегацией во главе с министром древностей и туризма Египта Халедом Аль-Анани.
«Достигнута договоренность о направлении российской межведомственной делегации в арабскую республику Египет для совместной оценки эпидемиологической ситуации, профилактических мероприятий в местах размещения туристов, возможностей лабораторий и медицинских учреждений», – говорится в сообщении.
В ближайшее время планируется подписать меморандум между Роспотребнадзором и Минздравом Египта о сотрудничестве в области борьбы с инфекциями. Российская сторона также предложила создать российско-египетскую контактную группу для мониторинга ситуации и обмена информацией, связанной с российскими туристами, рассказали в ведомстве.
8 июля президент России Владимир Путин отменил запрет на осуществление пассажирских перелетов из РФ в курортные города Египта. Россия запретила чартерные рейсы на египетские курорты Красного моря в ноябре 2015 г. после взрыва в небе над Синайским полуостровом российского самолета А321 «Когалымавиа», следовавшего из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург, в результате которого погибли 224 человека.