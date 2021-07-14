Суд ограничил свободу устроившему ДТП блогеру Эдварду Билу
Пресненский районный суд Москвы признал блогера Эдварда Била (Эдуард Биль) виновным в совершении преступления по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение водителем правил дорожного движения, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью человека по неосторожности) и назначил ему наказание в виде ограничения свободы на два года. Об этом сообщили «Ведомостям» в пресс-службе суда.
«Установлены следующие ограничения: не покидать место постоянного проживания в период с 20 часов до 8 часов следующих суток; не выезжать за пределы г. Москвы и Московской области; не менять постоянного места жительства без уведомления контролирующего органа», — заявили там.
Кроме того, в качестве дополнительной меры суд запретил Билу заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством. Эта мера в отношении него будет действовать три года.
Авария с участием блогера произошла 1 апреля по адресу д. 1/2 по Новинскому бульвару при выезде из тоннеля в сторону Смоленской площади на внешней стороне Садового кольца. По предварительным данным, водитель одного из автомобилей выехал на встречную полосу и столкнулся с четырьмя машинами. Одна пострадавшая в результате ДТП женщина оказалась в коме, однако впоследствии ее состоянии улучшилось.
3 апреля Тверской районный суд Москвы избрал в отношении Била меру пресечения в виде запрета ряда действий. В мае защита потерпевшей женщины обратилась к следствию с просьбой прекратить уголовное дело в отношении блогера, пояснив, что он полностью выплатил ей компенсацию.