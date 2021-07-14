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Суд ограничил свободу устроившему ДТП блогеру Эдварду Билу

Ведомости

Пресненский районный суд Москвы признал блогера Эдварда Била (Эдуард Биль) виновным в совершении преступления по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение водителем правил дорожного движения, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью человека по неосторожности) и назначил ему наказание в виде ограничения свободы на два года. Об этом сообщили «Ведомостям» в пресс-службе суда.

«Установлены следующие ограничения: не покидать место постоянного проживания в период с 20 часов до 8 часов следующих суток; не выезжать за пределы г. Москвы и Московской области; не менять постоянного места жительства без уведомления контролирующего органа», — заявили там.

Кроме того, в качестве дополнительной меры суд запретил Билу заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством. Эта мера в отношении него будет действовать три года.

Авария с участием блогера произошла 1 апреля по адресу д. 1/2 по Новинскому бульвару при выезде из тоннеля в сторону Смоленской площади на внешней стороне Садового кольца. По предварительным данным, водитель одного из автомобилей выехал на встречную полосу и столкнулся с четырьмя машинами. Одна пострадавшая в результате ДТП женщина оказалась в коме, однако впоследствии ее состоянии улучшилось.

3 апреля Тверской районный суд Москвы избрал в отношении Била меру пресечения в виде запрета ряда действий. В мае защита потерпевшей женщины обратилась к следствию с просьбой прекратить уголовное дело в отношении блогера, пояснив, что он полностью выплатил ей компенсацию.

Ранее по теме: Защита потерпевшей попросила прекратить дело против Эдварда Била

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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