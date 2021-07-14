Суд ограничил свободу устроившему ДТП блогеру Эдварду Билу

Авария с участием блогера произошла 1 апреля по адресу д. 1/2 по Новинскому бульвару при выезде из тоннеля в сторону Смоленской площади на внешней стороне Садового кольца. По предварительным данным, водитель одного из автомобилей выехал на встречную полосу и столкнулся с четырьмя машинами. Одна пострадавшая в результате ДТП женщина оказалась в коме, однако впоследствии ее состоянии улучшилось.