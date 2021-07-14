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Россия примет решение об открытии авиасообщения с Египтом после экспертизы

Ведомости

Россия примет решение о возобновлении авиасообщения с курортами Египта Хургада и Шарм-эш-Шейх по итогам визита туда российской делегации экспертов, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

«По итогам визита российской делегации оперативным штабом будет принято решение о возможности возобновления авиасообщения с г. Хургада и г. Шарм-эш-Шейх», – говорится в сообщении.

Вчера руководитель Роспотребнадзора Анна Попова и глава Ростуризма Зарина Догузова провели переговоры с египетской делегацией во главе с министром древностей и туризма Египта Халедом Аль-Анани, в результате которых было решено направить в Египет российскую межведомственную делегацию для оценки эпидемиологической обстановки в стране.

8 июля президент России Владимир Путин отменил запрет на осуществление пассажирских перелетов из РФ в курортные города Египта. Россия запретила чартерные рейсы на египетские курорты Красного моря в ноябре 2015 г. после взрыва в небе над Синайским полуостровом российского самолета А321 «Когалымавиа», следовавшего из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург.

Ранее по теме: Россия направит в Египет группу экспертов для оценки эпидобстановки

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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