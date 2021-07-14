Россия примет решение об открытии авиасообщения с Египтом после экспертизы
Россия примет решение о возобновлении авиасообщения с курортами Египта Хургада и Шарм-эш-Шейх по итогам визита туда российской делегации экспертов, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.
«По итогам визита российской делегации оперативным штабом будет принято решение о возможности возобновления авиасообщения с г. Хургада и г. Шарм-эш-Шейх», – говорится в сообщении.
Вчера руководитель Роспотребнадзора Анна Попова и глава Ростуризма Зарина Догузова провели переговоры с египетской делегацией во главе с министром древностей и туризма Египта Халедом Аль-Анани, в результате которых было решено направить в Египет российскую межведомственную делегацию для оценки эпидемиологической обстановки в стране.
8 июля президент России Владимир Путин отменил запрет на осуществление пассажирских перелетов из РФ в курортные города Египта. Россия запретила чартерные рейсы на египетские курорты Красного моря в ноябре 2015 г. после взрыва в небе над Синайским полуостровом российского самолета А321 «Когалымавиа», следовавшего из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург.