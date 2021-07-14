Россия примет решение об открытии авиасообщения с Египтом после экспертизы

Вчера руководитель Роспотребнадзора Анна Попова и глава Ростуризма Зарина Догузова провели переговоры с египетской делегацией во главе с министром древностей и туризма Египта Халедом Аль-Анани, в результате которых было решено направить в Египет российскую межведомственную делегацию для оценки эпидемиологической обстановки в стране.