На портале госуслуг открылась форма для заявления на выплаты на школьников
На портале госуслуг открылась форма для отправки заявления на оформление выплаты на детей школьного возраста, сообщает Минцифры.
«Учитывая высокий интерес к новой выплате со стороны родителей и то, что в ряде регионов уже наступило 15 июля, принято решение открыть форму для всей страны от Чукотки до Калининграда», — приводятся слова министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максута Шадаева.
Теперь родители, ранее не использовавшие портал для оформления «детских» выплат, могут самостоятельно подать заявки в Пенсионный фонд. По итогам проведенной 11 июля рассылки, выплаты уже оформили 7 млн родителей на 9,8 млн детей.
Ранее в Минтруде разъяснили, что получить единовременную выплату на детей школьного возраста можно будет безналичным способом на любую карту. При этом подать заявление на получение денег можно до 1 ноября этого года как на портале госуслуг, так и лично в отделении ПФР с необходимыми документами.
Выплату в размере 10 000 руб. могут получить семьи с детьми, рожденными в период с 3 июля 2003 г. по 31 августа 2015 г. включительно. Если несовершеннолетний подходит под это описание, но еще не ходит в школу или уже окончил ее, его семья также имеет право получить средства.