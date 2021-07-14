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На портале госуслуг открылась форма для заявления на выплаты на школьников

Ведомости

На портале госуслуг открылась форма для отправки заявления на оформление выплаты на детей школьного возраста, сообщает Минцифры.

«Учитывая высокий интерес к новой выплате со стороны родителей и то, что в ряде регионов уже наступило 15 июля, принято решение открыть форму для всей страны от Чукотки до Калининграда», — приводятся слова министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максута Шадаева.

Теперь родители, ранее не использовавшие портал для оформления «детских» выплат, могут самостоятельно подать заявки в Пенсионный фонд. По итогам проведенной 11 июля рассылки, выплаты уже оформили 7 млн родителей на 9,8 млн детей.

Ранее в Минтруде разъяснили, что получить единовременную выплату на детей школьного возраста можно будет безналичным способом на любую карту. При этом подать заявление на получение денег можно до 1 ноября этого года как на портале госуслуг, так и лично в отделении ПФР с необходимыми документами.

Выплату в размере 10 000 руб. могут получить семьи с детьми, рожденными в период с 3 июля 2003 г. по 31 августа 2015 г. включительно. Если несовершеннолетний подходит под это описание, но еще не ходит в школу или уже окончил ее, его семья также имеет право получить средства.

Ранее по теме: Минтруд разъяснил порядок получения выплат на школьников

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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