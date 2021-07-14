На портале госуслуг открылась форма для заявления на выплаты на школьников

Выплату в размере 10 000 руб. могут получить семьи с детьми, рожденными в период с 3 июля 2003 г. по 31 августа 2015 г. включительно. Если несовершеннолетний подходит под это описание, но еще не ходит в школу или уже окончил ее, его семья также имеет право получить средства.