Суд отправил под домашний арест адвоката Маршани по делу о мошенничестве
Кунцевский суд Москвы отправил под домашний арест адвоката Тимура Маршани по делу о мошенничестве в особо крупном размере, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
«Маршани Тимур Захарович обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)», — сказали в суде, уточнив, что в отношении Маршани избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на 1 месяц 17 дней, то есть до 31 августа 2021 г.
Маршани защищал людей по некоторым громким делам, связанным с ДТП и медициной. Его неоднократно приглашали на ток-шоу для обсуждения вопросов расследования ДТП. Также СМИ сообщали о связях Маршани с черными риелторами, однако подтверждения эта информация не нашла.