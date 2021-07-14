Суд отправил под домашний арест адвоката Маршани по делу о мошенничестве

Маршани защищал людей по некоторым громким делам, связанным с ДТП и медициной. Его неоднократно приглашали на ток-шоу для обсуждения вопросов расследования ДТП. Также СМИ сообщали о связях Маршани с черными риелторами, однако подтверждения эта информация не нашла.