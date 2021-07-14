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Мурашко рассказал о правилах получения медотвода от вакцинации

Ведомости

Наличие противопоказаний, которые являются основанием для медицинского отвода от вакцинации, определяет лечащий врач. Об этом в интервью «РИА Новости» рассказал глава Минздрава Михаил Мурашко. 

«Порядок оформления медотвода от вакцинации такой: наличие медицинских противопоказаний определяется лечащим врачом или врачом той специальности, в компетенции которой определены противопоказания против вакцинации», — сказал министр.

Мурашко отметил, что противопоказания могут быть как постоянными, так и временными. По его словам, решение о выдаче справки о наличии медицинского отвода от вакцинации принимают врачи той медицинской организации, где наблюдается пациент по тому заболеванию, которое стало причиной медотвода.

Ранее Мурашко заявил о том, что коронавирусом после прохождения вакцинации заболели 2,5% привитых. 8 июля руководитель Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что из тех, кто получил обе дозы одной из вакцин от коронавируса, COVID-19 заболели 0,7% человек. Позже она сообщила, что привитый человек не может распространять инфекцию.

Массовая вакцинация от коронавируса в России стартовала в январе. Сейчас в стране зарегистрированы четыре препарата: «Спутник V», «Эпиваккорона», «Ковивак» и «Спутник лайт». В нескольких регионах введена обязательная вакцинация для работников ряда сфер.

По данным на 14 июля, обе дозы одной из вакцин от коронавируса получили 19,4 млн человек. Еще 29,8 млн граждан пока сделали только одну из необходимых прививок.

Ранее по теме: Врачи назвали основания для медотвода от вакцинации против коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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