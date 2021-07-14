Мурашко рассказал о правилах получения медотвода от вакцинации

Ранее Мурашко заявил о том, что коронавирусом после прохождения вакцинации заболели 2,5% привитых. 8 июля руководитель Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что из тех, кто получил обе дозы одной из вакцин от коронавируса, COVID-19 заболели 0,7% человек. Позже она сообщила, что привитый человек не может распространять инфекцию.