Отели Кубани не имеют права выселять не привившихся от COVID-19 туристов
Гостиницы и отели на Кубани не имеют полномочий выселять туристов, подписавших добровольное согласие на вакцинацию от коронавируса в течение трех дней после заселения. При этом гостям может грозить штраф, заявили в оперативном штабе Краснодарского края.
«Отель не уполномочен предпринимать такие действия», — цитирует ТАСС оперштаб. Там отметили, что ответственность за несоблюдение условия подписанного согласия лежит на туристе. При нарушении добровольного согласия, согласно ст. 20.6.1 КоАП РФ (невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения), туристу может грозить штраф в размере до 30 000 руб.
Ранее сообщалось, что с 1 августа прививку от коронавируса должны будут делать в том числе те туристы, которые приехали на курорты Краснодарского края на срок до трех дней. Власти Кубани постановили, что с 1 августа разрешено заселять в гостиницы туристов без прививки от коронавируса при условии, что они пройдут вакцинацию в течение трех дней после заезда. 30 июня сообщалось о смягчении принятых ранее мер, в частности, в гостиницы разрешили въезжать не только привитым, но и переболевшим коронавирусом.