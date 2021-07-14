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Отели Кубани не имеют права выселять не привившихся от COVID-19 туристов

Ведомости

Гостиницы и отели на Кубани не имеют полномочий выселять туристов, подписавших добровольное согласие на вакцинацию от коронавируса в течение трех дней после заселения. При этом гостям может грозить штраф, заявили в оперативном штабе Краснодарского края.

«Отель не уполномочен предпринимать такие действия», — цитирует ТАСС оперштаб. Там отметили, что ответственность за несоблюдение условия подписанного согласия лежит на туристе. При нарушении добровольного согласия, согласно ст. 20.6.1 КоАП РФ (невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения), туристу может грозить штраф в размере до 30 000 руб.

Ранее сообщалось, что с 1 августа прививку от коронавируса должны будут делать в том числе те туристы, которые приехали на курорты Краснодарского края на срок до трех дней. Власти Кубани постановили, что с 1 августа разрешено заселять в гостиницы туристов без прививки от коронавируса при условии, что они пройдут вакцинацию в течение трех дней после заезда. 30 июня сообщалось о смягчении принятых ранее мер, в частности, в гостиницы разрешили въезжать не только привитым, но и переболевшим коронавирусом.

Ранее по теме: Власти Кубани предупредили о штрафах для непривитых туристов

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных