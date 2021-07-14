Отели Кубани не имеют права выселять не привившихся от COVID-19 туристов

Ранее сообщалось, что с 1 августа прививку от коронавируса должны будут делать в том числе те туристы, которые приехали на курорты Краснодарского края на срок до трех дней. Власти Кубани постановили, что с 1 августа разрешено заселять в гостиницы туристов без прививки от коронавируса при условии, что они пройдут вакцинацию в течение трех дней после заезда. 30 июня сообщалось о смягчении принятых ранее мер, в частности, в гостиницы разрешили въезжать не только привитым, но и переболевшим коронавирусом.