Прокуратура Москвы попросит об ужесточении наказания Эдварду Билу
Прокуратура Москвы намерена настаивать на ужесточении наказания блогеру Эдварду Билу (Эдуард Биль), которого ранее суд признал виновным в совершении ДТП на Смоленской площади в столице в апреле, сообщает пресс-служба столичного надзорного ведомства.
«Прокуратурой города Москвы готовится апелляционное представление на приговор, вынесенный Пресненским районным судом города Москвы в отношении Эдуарда Биля», — сказали в пресс-службе, отметив, что будет дана оценка как судебному решению, так и бездействию органов профилактики, которые не приняли должных мер к своевременному пресечению нарушений правил дорожного движения.
Пресненский районный суд Москвы признал блогера виновным в совершении преступления по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение водителем правил дорожного движения, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью человека по неосторожности) и назначил ему наказание в виде ограничения свободы на два года. Суд также лишил блогера права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством, сроком на три года.
Авария с участием блогера произошла 1 апреля по адресу д. 1/2 по Новинскому бульвару при выезде из тоннеля в сторону Смоленской площади на внешней стороне Садового кольца. Сообщалось, что водитель одного из автомобилей выехал на встречную полосу и столкнулся с четырьмя машинами. Одна пострадавшая в результате ДТП женщина оказалась в коме, однако впоследствии ее состояние улучшилось.