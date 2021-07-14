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Прокуратура Москвы попросит об ужесточении наказания Эдварду Билу

Ведомости

Прокуратура Москвы намерена настаивать на ужесточении наказания блогеру Эдварду Билу (Эдуард Биль), которого ранее суд признал виновным в совершении ДТП на Смоленской площади в столице в апреле, сообщает пресс-служба столичного надзорного ведомства.

«Прокуратурой города Москвы готовится апелляционное представление на приговор, вынесенный Пресненским районным судом города Москвы в отношении Эдуарда Биля», — сказали в пресс-службе, отметив, что будет дана оценка как судебному решению, так и бездействию органов профилактики, которые не приняли должных мер к своевременному пресечению нарушений правил дорожного движения.

Пресненский районный суд Москвы признал блогера виновным в совершении преступления по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение водителем правил дорожного движения, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью человека по неосторожности) и назначил ему наказание в виде ограничения свободы на два года. Суд также лишил блогера права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством, сроком на три года.

Авария с участием блогера произошла 1 апреля по адресу д. 1/2 по Новинскому бульвару при выезде из тоннеля в сторону Смоленской площади на внешней стороне Садового кольца. Сообщалось, что водитель одного из автомобилей выехал на встречную полосу и столкнулся с четырьмя машинами. Одна пострадавшая в результате ДТП женщина оказалась в коме, однако впоследствии ее состояние улучшилось.

Ранее по теме: Суд ограничил свободу устроившему ДТП блогеру Эдварду Билу

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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