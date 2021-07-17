Разработчик: кубинская вакцина эффективна на 100% против тяжелых форм коронавируса
Кубинская вакцина от коронавируса Abdala по результатам третьей фазы испытаний показала эффективность 100% против тяжелых форм заболевания и летального исхода, сообщило Prensa Latina со ссылкой на разработчиков, передает ТАСС.
«Уже получены данные об эффективности по итогам третьей фазы клинических испытаний Abdala, результаты отличные», – заявили в Центре генной инженерии и биотехнологии, разработавшем препарат.
Как отмечает агентство, клинические испытания вакцины завершились в июне, по данным разработчиков, ее эффективность против симптоматического протекания COVID-19 составила 92,28%, позднее кубинский регулятор одобрил экстренное применение препарата.
По данным Университета Джонса Хопкинса, на Кубе за все время пандемии зафиксировано 269 546 случаев коронавируса, умер 1791 человек.