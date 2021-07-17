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Разработчик: кубинская вакцина эффективна на 100% против тяжелых форм коронавируса

Ведомости

Кубинская вакцина от коронавируса Abdala по результатам третьей фазы испытаний показала эффективность 100% против тяжелых форм заболевания и летального исхода, сообщило Prensa Latina со ссылкой на разработчиков, передает ТАСС.

«Уже получены данные об эффективности по итогам третьей фазы клинических испытаний Abdala, результаты отличные», – заявили в Центре генной инженерии и биотехнологии, разработавшем препарат.

Как отмечает агентство, клинические испытания вакцины завершились в июне, по данным разработчиков, ее эффективность против симптоматического протекания COVID-19 составила 92,28%, позднее кубинский регулятор одобрил экстренное применение препарата.

По данным Университета Джонса Хопкинса, на Кубе за все время пандемии зафиксировано 269 546 случаев коронавируса, умер 1791 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных