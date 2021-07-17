Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Общество

Росстат назвал регионы, лидирующие по снижению ожидаемой продолжительности жизни

Ведомости

Росстат зафиксировал снижение ожидаемой продолжительности жизни во всех регионах России, кроме Севастополя, пишет РБК со ссылкой на данные ведомства.

Незначительный рост в Севастополе, отмечает издание, может быть связан с пересчетом численности населения, в результате которого в городе оказалось на 61 000 больше жителей, чем считалось прежде.

Сильнее всего ожидаемая продолжительность жизни сократилась в Чечне – на 3,8 года (снижение на 5%), Ненецком АО (снижение на 2,8 года, или 3,8%) и Липецкой области (2,8 года, 3,7%). Лидерами по ожидаемой продолжительности жизни являются Ингушетия (81,5 года), Дагестан (76,4 года) и Москва (76,2 года).

В среднем по стране этот показатель снизился равномерно для мужчин и женщин на 1,8 года до 71,54 года, отмечает РБК. Снижение произошло впервые с 2003 г.

Ожидаемая продолжительность жизни зависит от уровня смертности в стране. Ее снижение в 2020 г. связано с избыточной смертностью в России, которая составила 323 800 человек по сравнению с годом ранее, объясняло ранее издание.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных