Росстат назвал регионы, лидирующие по снижению ожидаемой продолжительности жизни
Незначительный рост в Севастополе, отмечает издание, может быть связан с пересчетом численности населения, в результате которого в городе оказалось на 61 000 больше жителей, чем считалось прежде.
Сильнее всего ожидаемая продолжительность жизни сократилась в Чечне – на 3,8 года (снижение на 5%), Ненецком АО (снижение на 2,8 года, или 3,8%) и Липецкой области (2,8 года, 3,7%). Лидерами по ожидаемой продолжительности жизни являются Ингушетия (81,5 года), Дагестан (76,4 года) и Москва (76,2 года).
В среднем по стране этот показатель снизился равномерно для мужчин и женщин на 1,8 года до 71,54 года, отмечает РБК. Снижение произошло впервые с 2003 г.
Ожидаемая продолжительность жизни зависит от уровня смертности в стране. Ее снижение в 2020 г. связано с избыточной смертностью в России, которая составила 323 800 человек по сравнению с годом ранее, объясняло ранее издание.