Росстат назвал регионы, лидирующие по снижению ожидаемой продолжительности жизни

Сильнее всего ожидаемая продолжительность жизни сократилась в Чечне – на 3,8 года (снижение на 5%), Ненецком АО (снижение на 2,8 года, или 3,8%) и Липецкой области (2,8 года, 3,7%). Лидерами по ожидаемой продолжительности жизни являются Ингушетия (81,5 года), Дагестан (76,4 года) и Москва (76,2 года).