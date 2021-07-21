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В Гидрометцентре предупредили о похолодании в европейской части России

Ведомости

В ближайшее время в Европейской части России похолодает, но это не будет сопровождаться осадками, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Осадков практически до воскресенья не прогнозируется. Поскольку медленное перемещение, то воздушные массы приходят все более и более холодные и менее насыщенные влагой. Температура во вторник будет 24-26 градусов, уже после завтра, в четверг, будет от 19 до 24 градусов. Температура будет около нормы и на один градус ниже нормы», — заявил он агентству «РИА Новости».

Вильфанд уточнил, что подобный температурный фон сохранится до воскресенья. Кроме того, на выходных похолодание начнется в Черноземье. В частности, «неприятные погодные явления», по словам главы Гидрометцентра, в частности, ливневый дождь, гроза и град ожидаются в Курской, Белгородской, Тамбовской, Липецкой, Брянской и Орловской областях.

Осадки могут наблюдаться также в Татарстане, Башкирии, Нижегородской области, Пермском крае и в Саратовской области. Однако в последнем из регионов еще в среду воздух прогреется до градусов. а потом пойдет понижение и осадки.

Ранее Вильфанд сообщал, что к выходным температура воздуха в европейской части России упадет ниже нормы: в Центральном Черноземье — на два градуса, а на юге Европейской России — на один. В ближайшие пять дней, по его словам, значительных температурных аномалий наблюдаться не будет, но могут быть опасные природные явления.

Ранее по теме: В Курганской области введут режим ЧС из-за засухи

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных