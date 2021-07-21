В Гидрометцентре предупредили о похолодании в европейской части России
В ближайшее время в Европейской части России похолодает, но это не будет сопровождаться осадками, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
«Осадков практически до воскресенья не прогнозируется. Поскольку медленное перемещение, то воздушные массы приходят все более и более холодные и менее насыщенные влагой. Температура во вторник будет 24-26 градусов, уже после завтра, в четверг, будет от 19 до 24 градусов. Температура будет около нормы и на один градус ниже нормы», — заявил он агентству «РИА Новости».
Вильфанд уточнил, что подобный температурный фон сохранится до воскресенья. Кроме того, на выходных похолодание начнется в Черноземье. В частности, «неприятные погодные явления», по словам главы Гидрометцентра, в частности, ливневый дождь, гроза и град ожидаются в Курской, Белгородской, Тамбовской, Липецкой, Брянской и Орловской областях.
Осадки могут наблюдаться также в Татарстане, Башкирии, Нижегородской области, Пермском крае и в Саратовской области. Однако в последнем из регионов еще в среду воздух прогреется до градусов. а потом пойдет понижение и осадки.
Ранее Вильфанд сообщал, что к выходным температура воздуха в европейской части России упадет ниже нормы: в Центральном Черноземье — на два градуса, а на юге Европейской России — на один. В ближайшие пять дней, по его словам, значительных температурных аномалий наблюдаться не будет, но могут быть опасные природные явления.