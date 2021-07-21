В Гидрометцентре предупредили о похолодании в европейской части России

«Осадков практически до воскресенья не прогнозируется. Поскольку медленное перемещение, то воздушные массы приходят все более и более холодные и менее насыщенные влагой. Температура во вторник будет 24-26 градусов, уже после завтра, в четверг, будет от 19 до 24 градусов. Температура будет около нормы и на один градус ниже нормы», — заявил он агентству «РИА Новости».