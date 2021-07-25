Умер глава минцифры Амурской области Александр Курдюков
Министр цифрового развития и связи Амурской области Александр Курдюков умер 24 июля, сообщил губернатор региона Василий Орлов.
«Вчера вечером умер Александр Михайлович Курдюков. Работали с ним в правительстве. Он был министром цифрового развития и связи Амурской области. Светлая память. Ушел очень рано», — написал он в своем Telegram-канале.
22 июля «Интерфакс» со ссылкой на источник сообщал, что Курдюкова госпитализировали с черепно-мозговой травмой после конфликта на одной из местных турбаз. В региональном минцифры при этом сообщили, что Курдюков находится на больничном.