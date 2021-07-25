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Российская сборная завоевала первое золото на Играх в Токио

Ведомости

Стрелок Виталина Бацарашкина одержала победу в состязаниях по стрельбе из пневматического пистолета с 10 м, принеся сборной России первое олимпийское золото.

Бацарашкина набрала 240,3 очка, установив тем самым новый олимпийский рекорд. Во время состязаний произошел сбой электроники: система не зафиксировала выстрел российского стрелка в отведенные 50 секунд, однако судьи, посовещавшись, подтвердили сбой электроники и разрешили россиянке сделать повторный выстрел. 

«Я не ставила себе задачу выигрывать и попадать в тройку или даже в финал, а просто отстрелять так, как умею, показать то, что могу», — прокомментировала свою победу Бацарашкина (цитата по ТАСС).

Через четыре дня 24-летняя спортсменка, серебряный призер Игр в Рио-де-Жанейро, примет участие в квалификации стрельбы из пистолета с 25 м.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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