Российская сборная завоевала первое золото на Играх в Токио
Стрелок Виталина Бацарашкина одержала победу в состязаниях по стрельбе из пневматического пистолета с 10 м, принеся сборной России первое олимпийское золото.
Бацарашкина набрала 240,3 очка, установив тем самым новый олимпийский рекорд. Во время состязаний произошел сбой электроники: система не зафиксировала выстрел российского стрелка в отведенные 50 секунд, однако судьи, посовещавшись, подтвердили сбой электроники и разрешили россиянке сделать повторный выстрел.
«Я не ставила себе задачу выигрывать и попадать в тройку или даже в финал, а просто отстрелять так, как умею, показать то, что могу», — прокомментировала свою победу Бацарашкина (цитата по ТАСС).
Через четыре дня 24-летняя спортсменка, серебряный призер Игр в Рио-де-Жанейро, примет участие в квалификации стрельбы из пистолета с 25 м.