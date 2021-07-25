Путин: у ВМФ России есть все необходимое для защиты страны
Военно-морской флот (ВМФ) России оснащен всем необходимым для того, чтобы защитить страну и ее национальные интересы, заявил президент Владимир Путин, выступая на Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге.
«Сегодня у Военно-морского флота России есть всё необходимое для гарантированной защиты родной страны, наших национальных интересов. Мы способны обнаружить любого подводного, надводного, воздушного противника и нанести ему, если потребуется, неотвратимый удар», — приводятся его слова на сайте Кремля.
По словам президента, у ВМФ России сегодня есть эффективная морская авиация дальнего и ближнего действия, надежные комплексы береговой обороны, новейшие гиперзвуковые высокоточные системы вооружения, у которых по-прежнему нет аналогов в мире.
«Напомню о заветах Петра Первого, которые он подробно отразил в Уставе морском: ни перед кем не спускать флаг – флаг корабля, не отступать и не сдавать корабль врагу», — сказал он в заключение.
Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге приурочен к Дню Военно-морского флота России. В нем принимали участие более 50 кораблей, среди которых суда из Индии, Ирана и Пакистана, а также свыше 4000 военнослужащих. Перед началом основной части парада Путин обошел на катере парадную линию боевых кораблей в акватории Финского залива и на Кронштадтском рейде.