Путин: у ВМФ России есть все необходимое для защиты страны

Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге приурочен к Дню Военно-морского флота России. В нем принимали участие более 50 кораблей, среди которых суда из Индии, Ирана и Пакистана, а также свыше 4000 военнослужащих. Перед началом основной части парада Путин обошел на катере парадную линию боевых кораблей в акватории Финского залива и на Кронштадтском рейде.