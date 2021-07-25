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Путин: у ВМФ России есть все необходимое для защиты страны

Ведомости

Военно-морской флот (ВМФ) России оснащен всем необходимым для того, чтобы защитить страну и ее национальные интересы, заявил президент Владимир Путин, выступая на Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге.

«Сегодня у Военно-морского флота России есть всё необходимое для гарантированной защиты родной страны, наших национальных интересов. Мы способны обнаружить любого подводного, надводного, воздушного противника и нанести ему, если потребуется, неотвратимый удар», — приводятся его слова на сайте Кремля.

По словам президента, у ВМФ России сегодня есть эффективная морская авиация дальнего и ближнего действия, надежные комплексы береговой обороны, новейшие гиперзвуковые высокоточные системы вооружения, у которых по-прежнему нет аналогов в мире.

«Напомню о заветах Петра Первого, которые он подробно отразил в Уставе морском: ни перед кем не спускать флаг – флаг корабля, не отступать и не сдавать корабль врагу», — сказал он в заключение.

Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге приурочен к Дню Военно-морского флота России. В нем принимали участие более 50 кораблей, среди которых суда из Индии, Ирана и Пакистана, а также свыше 4000 военнослужащих. Перед началом основной части парада Путин обошел на катере парадную линию боевых кораблей в акватории Финского залива и на Кронштадтском рейде.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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